5 и 6 декабря произошло четыре атаки российских территорий беспилотниками. Два из этих ударов пришлись на Саратовскую и Рязанскую области, которые не граничат с Украиной. На самом деле некоторые беспилотники могут атаковать объекты на расстоянии до тысячи километров. Будет ли Украина это делать? Авиационный журналист Андрей Меньшенин объяснил «Холоду», как последние атаки беспилотниками влияют на ход войны и может ли под ударом оказаться Москва.

Куда именно долетели беспилотники?

5 декабря произошли взрывы на военных аэродромах «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс-2» в Саратовской — в 500 и 600 километрах от российско-украинской границы. Погибли трое военных, ранены еще пятеро. В Энгельсе повреждения получили два бомбардировщика, в Дягилево — еще два самолета.

Минобороны заявило, что площадки атаковали «реактивные беспилотные летательные аппараты советского производства», которые перехватила российская система ПВО, а повреждения якобы были нанесены обломками беспилотников.

Беспилотники летят с территории Украины?

Украинская сторона не взяла на себя ответственность за удары. Но советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк после произошедшего написал, что, «если что-то запустить в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета».

Издание The New York Times со ссылкой на «высокопоставленного украинского чиновника» писало, что беспилотники были запущены с территории Украины. Одну из атак, согласно источнику, координировал отряд украинских спецназовцев, находившийся неподалеку от цели. Атаки беспилотниками, писало The New York Times, показали дыры в российской противовоздушной обороне.

The Washington Post, также ссылаясь на некого «высокопоставленного украинского чиновника», сообщило, что три атаки беспилотников на российские военные аэродромы в Курской, Рязанской и Саратовской областях были организованы Украиной. Четвертую атаку, в Брянской области, в издании не комментировали.

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц написал, что аэродромы предположительно атаковал Ту-141 «Стриж», который может преодолеть расстояние до тысячи километров. При этом Коц отметил, что расстояние от украинской границы до Энгельса, куда долетели беспилотники, и до Москвы почти одинаковое.

То есть ударить может и по Москве?

«Медуза» назвала произошедшее переломным моментом в нынешнем этапе войны. Но он, по словам авиационного журналиста Андрея Меньшенина, произошел еще в сентябре, когда ВСУ начали контрнаступление. Атаки в российском тылу выглядят как его логичное продолжение: ВСУ наносят удары по объектам военной логистики в России, чтобы ослабить ее войска.

«Удары по местам базирования стратегических бомбардировщиков показывают, что у ВСУ появилась возможность поражать большее количество российских платформ для пуска крылатых ракет, — говорит Андрей Меньшенин. — Выглядит, будто это не рассматривалось российским командованием как серьезная угроза, раз беспилотники смогли пересечь линию фронта и покинуть воздушное пространство Украины. Вероятность дальнейших ударов по военным целям в российском тылу зависит от того, смогут ли российские ПВО перехватывать такие цели». Дальность полета советских Ту-141 «Стриж» достигает тысячи километров, и, по мнению Меньшенина, если запускать такие дроны из самых северо-восточных регионов Украины, то их дальности может хватить для полета до Москвы.

«По одной из версий, ВСУ получили модернизированные советские беспилотники Ту-141 “Стриж”, производившиеся с 1979 по 1989 годы. Изначально они предназначались только для ведения разведки, но весной 2014 года ВСУ решили модернизировать эти дроны, — рассказывает Меньшенин. — По другой версии, украинские специалисты разработали и собрали какой-то совершенно новый тип беспилотника, характеристики которого держатся в тайне».

При этом россиянам, которые живут не в приграничных районах, по словам Меньшенина, не стоит опасаться атак беспилотниками. «Массированные удары по, например, Москве, маловероятны по нескольким причинам: небольшое количество доступных беспилотников в Украине, наличие [более] приоритетных военных целей для ВСУ, [работающая] система российской ПВО», — пояснил Меньшенин.

В приграничных областях взрывы продолжаются

Жителей Брянской, Курской и Ростовской областей атаки беспилотников, по словам Меньшенина, продолжат беспокоить, как и раньше.

Беспилотники прилетают на российскую территорию с начала войны. Но до начала декабря под ударом оказывались только приграничные регионы.

Сейчас на их территории все еще прилетают дроны. Например, утром 6 декабря дрон атаковал аэродром в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в результате атаки загорелся нефтенакопитель. Глава региона добавил, что пострадавших не было. В области начали отменять занятия в школах, продлили «желтый» уровень террористической опасности еще на 15 суток.