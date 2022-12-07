В Германии правые экстремисты, аристократы, конспирологи и бывшие военные планировали государственный переворот. Полиция провела масштабные задержания

Власти Германии объявили о раскрытии заговора, целью которого был государственный переворот. Полиция заявила о задержании членов группировки, в которую входили правые экстремисты, сторонники теорий заговора, бывшие военные и члены немецких аристократических семей.

Утром 7 декабря около трех тысяч полицейских пришли с обысками в 130 домов и квартир по всей Германии. В результате были задержаны 25 человек. Всего же подозреваемыми по делу проходят 52 человека.

Среди них потомок знатного немецкого дворянского рода Ройссов, правившего в Тюрингии, 71-летний принц Генрих XIII. Он является главой риэлторской компании во Франкфурте-на-Майне. В течение последних десятилетий принц говорил, что имеет право на обширные земли и поместья в Тюрингии. Его родственники также сообщали, что Генрих XIII является сторонником теорий заговора.

По версии следствия, во главе группы заговорщиков вместе с принцем Генрихом XIII стоял также бывший командир спецподразделения бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Рюдигер фон П. (его фамилию правоохранители не раскрывают). Кроме того, в заговоре участвовали рейхсбюргеры, так называют людей, которые отказываются признавать легитимность ФРГ и настаивают на возвращении Германии к границам 1937 года, включавшим в себя Восточную Пруссию и Калининград.

Среди заговорщиков оказалась и экс-депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальсак-Винкеманн.

Как считают правоохранители, злоумышленники планировали напасть на бундестаг и взять в заложники членов германского парламента. Одновременно они собирались провести диверсии с целью масштабных отключений электроэнергии в стране, что, по их мнению, должно было побудить население к восстанию.

Как сообщается, среди задержанных оказалась гражданка России Виталия Б., которая в июне посещала консульство России в Лейпциге. Месяц спустя российскую дипмиссию посетил и сам Генрих XIII. Правоохранители полагают, что таким образом заговорщики пытались установить связи с российскими властями.

Согласно плану, в результате госпереворота Генрих XIII должен был стать новым главой государства, а Мальсак-Винкеманн — министром юстиции.

Раскрыть готовящийся госпереворот германским силовикам помогло задержание бывшего военного в апреле этого года. У него нашли оружие, после чего правоохранители начали собирать информацию о его связях и окружении, что и позволило им выйти на след заговорщиков.

Источник: Прокуратура Германии, Die Zeit

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