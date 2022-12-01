Сбежавшая из Ингушетии девушка рассказала об избиениях со стороны родителей и попросила возбудить против них уголовное дело

1 декабря Лейла Гиреева, сбежавшая от родственников из Ингушетии, подала в полицию заявление из-за систематического насилия со стороны своей семьи. Гиреева считает, что родственники могут ее покалечить или убить.

Гиреева рассказала адвокату, что мать и отец избивали ее, когда у них «было настроение». Били кулаками и металлическими лямками рюкзака, таскали за волосы. Поводами для побоев могли стать нежелание девушки идти на учебу из-за плохого самочувствия или подозрение в ненадлежащем исполнении домашних обязанностей.

Также, по словам Гиреевой, ее часто запирали дома и принуждали принимать психотропные препараты против ее воли. Ее возили к имаму, который пытался вылечить ее от депрессии, применяя насилие.

«Родители сказали, что им следовало бы меня убить, но так как они уже потратили на меня 18 лет, нужно попробовать вытащить “джинна”. Имам сильно давил на органы и бил палкой. Сказал, что если мне больно, значит, больно джинну», — рассказала Гиреева.

Ранее ее мать написала на свою дочь ложное заявление о краже золотых украшений на 275 тысяч рублей, после чего на Гирееву завели уголовное дело. По ее словам, обвинения выдумали, чтобы вернуть ее домой.

14 ноября Лейла Гиреева сбежала из дома, спасаясь от домашнего насилия, побоев и попыток родных «вылечить» ее от атеизма с помощью лекарств. После побега девушка обратилась к правозащитникам из «Марем» — организации, помогающей жертвам домашнего насилия.

Источник: СК SOS

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