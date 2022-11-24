ФСБ дополнила перечень сведений, которые не относятся к гостайне, но за их распространение среди граждан других стран можно будет оказаться в списке иностранных агентов. Юристы «Первого отдела» объяснили, что это значит и как россияне могут (хотя бы попробовать) себя обезопасить.

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Что случилось?

В конце сентября 2021 года вышел приказ об утверждении списка со сведениями по оборонной и космической тематике. Хотя они не относятся к государственной тайне, их передача иностранным государствам якобы может навредить безопасности России. В ноябре 2022 года ФСБ расширила этот перечень — обновленный приказ вступает в силу с 1 декабря.

По закону физическое лицо, распространяющее эти сведения, могут объявить иностранным агентом.

О чем теперь нельзя говорить, чтобы не стать иноагентом?

Сведения о «перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения» силовиков

Например, вы увидели, как мимо проехали военные машины, или прочитали о том, как сотрудники ФСБ ездят по миру за Навальным.

Сведения о строящихся объектах войск и воинских формирований

Например, вы живете рядом с новой военной частью и видите стройку. Или живете в Крыму и видите, как строятся укрепления.

Данные об организациях, которые перевозят оружие и боеприпасы

Например, вы увидели, как по соседней полосе едет военная колонна.

Сведения о финансировании обеспечения безопасности высших должностных лиц

Например, это открытые данные о том, сколько денег из бюджета тратится на личную охрану Путина.

Сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках

К этому можно отнести любую новость о бунте мобилизованных или отказах идти на передовую без подготовки.

Сведения об экспорте и импорте космической техники

Это может быть любой журналистский материал об уже состоявшемся контракте.

Также нельзя будет делиться данными о мобилизации, сведениями о мероприятиях по территориальной и гражданской обороне и прогнозами развития военно-политической и стратегической обстановки (это, например, рассуждения о том, что будет с российской экономикой из-за войны в Украине).

Здесь перечислена только часть информации, которая теперь под запретом. Всего в документе 60 пунктов.

При этом все подобные сведения находятся в открытом доступе и не охраняются государством. Они могут попасться вам в соцсетях, медиа и даже на улице, если речь идет, например, о передвижении колонны военных машин.

Как уберечь себя?

Формулировки документа настолько размыты, что неизвестно, что власти сочтут такими сведениями, отмечают юристы «Первого отдела». Полностью обезопасить себя практически невозможно.

Передачей информации иностранным источникам может считаться даже разговор со знакомым иностранцем или родственником, который имеет гражданство другого государства, а также пост в соцсетях, который может увидеть иностранец, или участие в конференции с иностранцами.