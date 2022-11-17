Путин включил в СПЧ военкора Коца и представителя движения «Свободный Донбасс». Из совета исключили Каляпина, Сванидзе и Винокурову

Президент России Владимир Путин включил в новый состав Совета по правам человека военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, члена президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елену Шишкину и еще семь человек.

При этом Путин исключил из состава правозащитника и основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, журналиста Николая Сванидзе, академика Александра Асмолова и журналистку Екатерину Винокурову.

Ранее исключенные члены СПЧ попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить видео с убийством бывшего заключенного Евгения Нужина, которого завербовали в ЧВК Вагнера.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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