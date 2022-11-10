Правительство предложило создать институт пробации. Он должен будет помочь осужденным вернуться к нормальной жизни 

В Госдуму внесен законопроект о создании в России института пробации для осужденных. Его задачей будет помогать им адаптироваться к нормальной жизни. Основа документа была разработана в Минюсте еще в январе, с тех пор он подвергался правкам и согласованиям.

Как следует из пояснительной записки, законопроект предполагает введение целого ряда мер помощи осужденным, «включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов». Помогать будут не только тем осужденным, кто был приговорен к лишению свободы, но и тем чье наказание не было связано с изоляцией от общества.

В законопроекте прописано три вида пробации для осужденных. Первый называется исполнительным и предполагает помощь осужденным, чье наказание не связано с лишением свободы.

Второй вид — пенитенциарный. Он предназначен для осужденных, которые отбывают наказание в тюрьмах и колониях, и для тех, кто готовится к освобождению. Для них пробация может начинаться за девять месяцев до предполагаемого освобождения. За это время осужденному в случае, если его признают нуждающимся в социальной адаптации, должны будут помочь с получением необходимых для нормальной жизни на свободе документов, образования и рабочих навыков.

Также предполагается помогать освобождающимся заключенным за бюджетный счет с приобретением необходимой одежды по сезону. Кроме того, в законопроекте прописана единовременная выплата тем, у кого нет средств к существованию.

Третий вид пробации, прописанный в законопроекте, — постпенитенциарный. Он предполагает комплексную помощь в адаптации осужденным, отбывшим наказание в местах лишения свободы, силами медицинских, образовательных и других организаций.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко сказал о том, что освобождающиеся из мест лишения свободы граждане, как правило, не подготовлены к жизни на свободе: у них нет денег и они не могут устроиться на работу. При этом он уточнил, что ежегодно в России, отбыв наказание, освобождаются около 100 тысяч граждан.

«В этой связи очень высок рецидив, на сегодняшний день он составляет порядка 44 процентов, то есть из 100 [тысяч] человек примерно 44 тысячи человек опять пойдут в места лишения свободы», — отметил министр.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

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