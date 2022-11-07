Оккупационные власти Херсона сообщили об окончании организованной эвакуации населения с правого берега Днепра. Оставшимся там мирным жителям они предлагают эвакуироваться самостоятельно

Сегодня последний день организованной оккупационными властями Херсона эвакуации мирных жителей с правого берега Днепра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Большинство невыехавших из Херсона жителей только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения. Теплоходы направляются в Голую Пристань и Алешки. По прибытию на левый берег жителей правобережной части Херсонской области, забирают автобусы и перевозят в Крым, где народ встретят волонтеры #мыВместе, и далее эвакуированные отправятся в другие субъекты Российской Федерации», — написал Стремоусов.

«Также каждый эвакуированный житель Херсонской области сможет получить единоразовую выплату, в размере 100 000 руб. и жилищный сертификат», — добавил он.

Объявленную эвакуацию назначенные Россией власти Херсона объясняли риском скорого наступления ВСУ в этом районе. Сначала речь шла только о вывозе жителей правобережной части Херсонской области. По последним заявлениям оккупационных властей, оттуда были эвакуированы 70 тысяч человек.

Затем глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что зона эвакуации расширена на 15 километров вглубь левого берега Днепра. По его словам, оттуда планировалось вывезти еще 70 тысяч жителей.

Позже Кирилл Стремоусов заявлял, что в Херсоне для борьбы с украинскими диверсантами объявлен круглосуточный комендантский час, однако позже сообщение об этом было удалено из его телеграм-канала.

Источник: Кирилл Стремоусов

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