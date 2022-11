Кира Найтли озвучила дневник харьковской школьницы, написанный под обстрелами 

Британская актриса Кира Найтли озвучила дневник 12-летней украинки Евы Скалецкой. Девочка начала его писать в первые дни российского вторжения в Украину. Она описывала бомбардировку Харькова и жизнь в подвале, где девочка пряталась вместе со своей бабушкой.

Дневник под названием You Don't Know What War Is ( Ты не знаешь, что такое война) 25 октября выпустило в печатном виде британское издательство Bloomsbury. И его сразу же сравнили с дневником Анны Франк.

«Я начала вести этот дневник, чтобы справиться с болью и записать пережитое, а потом, через много лет, вспомнить, как мое детство разрушила война», — рассказала Ева.

Кира Найтли призналась, что дневник Евы произвел на нее огромное впечатление.

«”Ты не знаешь, что такое война" оказали на меня огромное влияние. Это невероятно важная история, которая одновременно сильная и глубоко трогательная. Я считаю честью быть частью этой публикации, рассказывая чрезвычайную историю Евы о вдохновении и храбрости», — прокомментировала голливудская актриса работу над озвучкой дневника.

Источник: The Bookseller

