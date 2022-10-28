29-летнего сотрудника «Тинькофф Банка» Никиту Шагова мобилизовали: его забрали в военную часть и собираются отправить на войну, хотя он состоит в списке сотрудников, которые не подлежат мобилизации. Об этом «Холоду» рассказала его подруга Наталья (попросила не называть фамилию).

8 октября Шагову вручили повестку (есть у «Холода»), согласно которой он должен был явиться в военкомат в течение 24 часов. На следующий день он пошел в военкомат, чтобы сообщить, что он не подходит под критерии мобилизации. Призывная комиссия, по словам Натальи, не стала изучать его дело и решила отправить его на службу, отказавшись отвести его в группу разбора по вопросам мобилизации.

Шагов — сержант, говорится в его повестке. Его военная специальность — повар. Когда он прибыл в военную часть Наро-Фоминска, его переквалифицировали в стрелка, хотя за время срочной службы в армии он ни разу не был даже на стрельбище, рассказала Наталья. «Из повара стрелка можно сделать, а из стрелка повара нельзя», — так объяснили это решение в военной части.

24 октября отец Шагова вместе с адвокатом пришел в военкомат, чтобы обсудить решение о мобилизации сотрудника банка. По словам Натальи, военком ответил отцу: «Вот если (Никита Шагов вернется живым, то продолжит работать в банке».

Отец Шагова написал жалобы на решение о мобилизации сына в Московскую городскую военную прокуратуру и в Перовскую межрайонную прокуратуру (есть у «Холода»). В части Никите Шагову сообщили, что 5 ноября его и других мобилизованных отправят «защищать завоеванные территории».

Источник: «Холод»

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