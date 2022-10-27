В этом году многие покинули свои дома почти одним днем или решили не возвращаться из отпуска. «Холод» поговорил с известными людьми, переехавшими из России из-за войны, о вещах, которые дарят им чувство дома.

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Историк Тамара Эйдельман, Лиссабон

Так получилось, что мой отпуск плавно перешел в эмиграцию, из-за чего особенно важных вещей у меня с собой не было. Но потом я попросила привезти мне первый томик старого десятитомного собрания сочинений Пушкина, который в 1961 году мои дедушка с бабушкой подарили на день рождения моему папе и подписали его. Для меня эта книга воплощает связь с историей семьи и с русской культурой.

Режиссер Кантемир Балагов, Лос-Анджелес

Я взял с собой фотоаппарат Leica: всю жизнь мечтал о нем. Да и продать фотоаппарат можно, если станет худо с деньгами. К сожалению, захватывающей истории с этой вещью, как и нестыдных фотографий, нет. Фотоаппарат помогает отвлечься, но я редко им пользуюсь. Такой вот парадокс.

Блогер и продюсер Петр Плосков, Бали

Я взял с собой диплом о международном образовании, браслет, подаренный лучшей подругой, который я не снимаю, и PlayStation, чтобы переживать этот лютый стресс. Первые пару месяцев я часто играл, уходя в другую реальность, и меня это очень выручало. А сейчас даже не подхожу к приставке. Пылится — быт налажен.

Артистка дубляжа Ольга Кравцова, Лиссабон

Я взяла с собой подушку из гречихи, которая весит килограмма три, потому что я сплю на ней уже 12 лет: где моя подушка — там дом. Еще взяла тонкий любимый плед, чашку, упаковку Гринфилда со вкусом барбарисок, ромашковый чай из аптеки, магнитики на холодильник и маленькую подставку для украшений в форме дерева. Она переезжала со мной в Питере с одной съемной квартиры на другую. С ней, как с подушкой: где «дерево» — там моя спальня.

Года полтора назад со мной связались ребята из мастерской «Простые вещи», где люди с ментальными особенностями делают полотенца, футболки, керамику, флажки и короны из текстиля. Я все время носила их корону в Питере и взяла ее с собой в эмиграцию. А недавно я позвала подписчиков из Лиссабона (все они оказались в Португалии из-за войны) встретиться у фонтана, который исполнил одно мое желание, что вместе бросить туда монетки. Я пришла в короне, которую сшили люди с ментальными особенностями в Петербурге. В этой особенной короне мы с ребятами кидали монетки и загадывали желания — надеюсь, они сбудутся.

Журналистка Маша Борзунова, Рига

Когда в марте я собиралась за несколько часов в аэропорт, я еще не понимала, на сколько уезжаю. Хотя в глубине души, конечно, осознавала, что надолго. Кроме обычных вещей, я, не думая, положила в чемодан фотографии с родными и друзьями. Но еще мне очень хотелось взять что-то, что будет напоминать о доме, какую-то простую вещь. И тогда я вспомнила про кружку из Старбакса, из которой я постоянно пью чай. Ее мне подарили одноклассницы, когда я училась в школе в Подольске, где-то в 2007-2009 годах. Я помню, что тогда Старбакс был очень модным, у нас в городе его, конечно, не было, а они мне подарили набор с кружкой и сиропом для кофе. И как-то так получилось, что эта кружка путешествовала со мной по всем квартирам, в которых я жила. Поэтому ее я и положила в чемодан.