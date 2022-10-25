Владелец франшизы KFC продал российский бизнес. Сеть переименуют в Rosticʼs

Американский холдинг Yum! Brands 24 октября подписал договор купли-продажи собственных ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи — ООО «Смарт сервис ЛТД». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, теперь сеть будет называться Rosticʼs. Вывески начнут менять со следующего года. Такой бренд зарегистрировала российская структура американского холдинга в начале осени.

Сумма сделки неизвестна, аналитики оценили ее в 1,3 миллиарда рублей. Это почти в полтора раза меньше, чем если бы у покупателя осталась мастер-франшиза на KFC.

Сейчас в России насчитывается около тысячи ресторанов KFC. В отличии от McDonald’s, у KFC много небольших партнеров. Компания Smart Service Ltd. управляла по франшизе только 41 заведением. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что региональные рестораны попытаются максимально долго работать под вывеской KFC, а после этого могут даже попробовать сменить название на созвучное.

Холдинг Yum!Brands приостановила работу собственных ресторанов KFC в марте 2022 года после российского вторжения в Украину. Ранее компания сообщала, что нашла покупателя на свой бизнес в России, но не раскрывала подробностей.

Источник: «Коммерсант»

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