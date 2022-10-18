На прошлой неделе в Госдуме прошло собрание Всероссийского союза «Социальный блогер», которое организовал комитет Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Внимание соцсетей привлекла одна из участниц мероприятия, 32-летняя Анастасия Ивановская — инстаграм-блогер с 500 тысячами подписчиков, дизайнер бикини. «Холод» поговорил с Ивановской о том, какие идеи она предложила депутатам и что думает о политике, войне и мобилизации.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Как так получилось, что вы попали в Госдуму?

— Меня пригласили туда. Я достаточно известный блогер. Я постоянно снимаюсь то в кино, то в реалити, то на «Первом канале» — то есть у меня есть влияние на аудиторию. То есть не то что влияние — неправильно сказала, — у меня есть аудитория, которая меня любит по 10 лет со времен сериала, в котором я снималась на канале «Перец» («Дневники шоугелз» про танцовщиц гоу-гоу. — Прим. «Холода»).

[В Госдуму] пригласили блогеров, с которыми поднимали вопросы касательно детей, касательно семьи, касательно мобилизации.

Кто именно вас туда позвал?

— Ну а какая разница, кто меня туда позвал? Меня туда пригласили. Я не понимаю, какая разница.

Какие темы вы лично там затрагивали?

— Я затрагивала тему мобилизации и [рассказала, что] хочу создать свой проект в поддержку родины (Ивановская родилась в Витебске, Беларусь. — Прим. «Холода»), в поддержку людей, которые сейчас находятся в такой ситуации, потому что это сложно психологически. Люди не знают, что будет дальше.

Что именно про мобилизацию вы говорили?

— То, что сейчас происходит в России, [говорит о том, что] людям нужна поддержка. Я хочу создать свой проект в поддержку нашей родины, в поддержку того места, где мы родились. Чтобы [люди могли] строить здесь свой бизнес, чтобы не уезжали из страны, поддерживали друг друга в сложную минуту, не убегали, как [это сделали] большинство — и хают свою страну с других континентов.

Как именно с помощью своего проекта вы собираетесь поддерживать людей?

— Пока его не утвердили, он в стадии развития, и я не готова его сейчас обсуждать.

Может быть, какие-то общие положения сможете назвать?

— Я же говорю — в поддержку родины. [Буду поддерживать] наших людей: женщин, мужчин — всех тех, кто остался здесь. Люди не знают: то ли им убегать из страны, то ли оставаться. Вы знаете, сколько уехало из страны в первый день? 850 тысяч человек (официальных данных об этом нет. — Прим. «Холода»). И большая часть из них — мужчины.

То есть вы хотите вернуть людей на родину?

— Я в принципе хочу, чтобы те люди, которые остались здесь, понимали, почему они остаются, почему они выбирают свою родину. У нас же есть свои ценности, своя культура. Родина греет тебя. Почему я не уезжаю из страны? Потому что у меня здесь папа, мама, бабушка. Я не хочу бежать из страны и звонить маме с папой откуда-то оттуда и спрашивать, как у них дела. Я хочу оставаться здесь и поддерживать семью. У меня здесь свой бизнес, и я хочу оставаться на своей земле независимо от того, какую политику ведет мое государство. Родина и страна — это две разные вещи. Я за свою родину и я люблю свою родину.

А как вы будете убеждать людей, что им нужно вернуться? Что вы будете делать, чтобы уехавшие люди поняли, что в России они будут в безопасности?

— Убеждать я никого ни в чем не буду. Это дело лично каждого. Пока я ничего не утвердила для того, чтобы нести [это] в мир, в народ. Поэтому пока я просто остаюсь при своем мнении. [В Госдуме] я задавала вопрос касательно того, что люди убегают из страны. Я предложила, как поддержать родину. [Я спросила], к кому обращаться с такими вопросами, например, мне, обычному человеку, куда мне идти.

Что вам ответили?

— «Приходите к нам». На этом все.

В комитет по вопросам семьи?

— Да.

Что вы думаете по поводу войны? Как относитесь к тому, что с 24 февраля происходит?

— Я не буду это комментировать, я вне политики.

Так вы же проект на эту тему собираетесь делать.

— Нет. Я поддерживаю родину, а не то, что у нас происходит в стране. Это две разные вещи. Родина — это там, где ты родился. Страна, которая ведет политику, — это другое.

То есть вы не разделяете политику, которое ведет государство, правильно понимаю?

— Нет, вы неправильно понимаете. Вы сейчас пытаетесь вывернуть, как это вам надо. Я не комментирую такие вещи и в политике я не разбираюсь. Поэтому мое мнение здесь не может быть основано на каких-то… Политика — это политика, а я говорю про свою родину. Я говорила [в Госдуме] именно за родину: за то, что мы здесь родились, за то, что у нас здесь родители, за то, что у нас здесь есть бизнес. Про политику, извините, я не могу ответить, правильно ли политику ведет страна или неправильно.

Вы же в Госдуму пошли. Значит, можно предположить, что вы какое-то представление имеете о политике.

— Мы там поднимали вопросы совершенно другого характера. Изначальная тема — семья, дети.

Эти темы с политикой же тоже связаны.

— Чем с политикой связаны семья, дети? Там поднимались темы, что матерям не выплачивают пособия, и многие такие вещи.

Материнские пособия — это не часть политики?

— Вы задаете вопрос о том, в чем я не разбираюсь. Я не настолько осведомлена, чтобы вам дать правильный ответ. Я просто не знаю. Я не хочу лезть в политику. И я не хочу давать комментарий касательно политики нашего государства. Это вам нужно подойти в Госдуму и задать эти вопросы.

Я пытаюсь понять, в чем заключалось ваше участие в мероприятии.

— В чем заключалось наше участие, это вообще не ваше дело.

То есть вы считаете, что то, что происходит в Госдуме, это не наше дело?

— Давайте мы на этом закончим общение. Всего доброго.

Анастасия Ивановская положила трубку. Интервью продолжилось письменно.