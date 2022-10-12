Сотрудница издания «Бумага» рассказала, как ей удалось вернуть своего мобилизованного отца, который к этому времени уже проходил боевую подготовку в военной части. «Холод» пересказывает эту историю.

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«Государству надо доверять»

Повестку 55-летнему мужчине принесли сразу же после объявления мобилизации. Он проходил срочную службу больше 30 лет назад, еще в СССР, и окончил ее в звании младшего лейтенанта. С тех пор его повысили до старшего лейтенанта.

«Папа должен был прийти в военкомат 22 сентября в 05:30 утра. Мы, разумеется, попросили его этого не делать, но его позиция была в том, что государству надо доверять и оно знает, что делает», — рассказала дочь мобилизованного, сотрудница издания «Бумага», имя которой не называется.

Семья надеялась, что в военкомате будет медобследование, но его не проводили: мужчину сразу забрали на военные сборы.

«Папа, казалось, был немного растерян. Он не ожидал, что его заберут, думал, что его попросят разносить повестки: по возрасту для службы он не подходит, но в военкоматах руки нужны всегда», — передает слова его дочери «Бумага».

Мужчину вместе с другими мобилизованными посадили в автобусы и сначала отвезли в небольшой город недалеко от регионального центра. Там им дали обмундирование, после чего доставили в областную воинскую часть. По словам девушки, в этой части всех призывников полностью экипировали. Также там развернули кухню и «стали вкусно и сытно кормить». Мобилизованных учили разминированию, стрельбе, а также бросать гранаты.

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Потом 55-летнего старшего лейтенанта назначили командиром взвода, несмотря на жалобы на больную ногу.

«В военкомате бардак в базе данных»

«Как только папа оказался на сборах, мы стали думать, как его вернуть домой. Начали с обращения в боты поддержки [главы “Агоры” Павла] Чикова, “Службы поддержки” и “Школы призывника”. Очень долго ждали ответа. В итоге получили ряд общих рекомендаций», — рассказала дочь мобилизованного.

Семья мужчины стала обращаться во всевозможные инстанции: они подали заявление на альтернативную гражданскую службу, написали обращение о незаконном призыве на сайте Минобороны, отправили электронное заявление военному прокурору областного гарнизона, письменное заявление прокурору района, где живет мобилизованный, и жалобу военному комиссару военкомата. Также они пытались получить разъяснение от специалиста аппарата уполномоченного по правам человека в своей области. Там им ответили, что медкомиссия при мобилизации не обязательна и проводится по желанию. Кроме того, они обратились в аппарат омбудсмена Татьяны Москальковой и параллельно с этим пытались предать случай огласке в СМИ.

«Когда появилась возможность отправлять обращения об ошибке при мобилизации на “Госуслугах”, мы сразу отправили несколько штук со всех аккаунтов друзей, которые согласились нам помочь. 27 сентября, когда папа был на сборах, в почтовый ящик ему положили еще одну повестку. Видимо, в военкомате бардак в базе данных», — рассказала дочь мобилизованного.

Вечером 6 октября 40 мужчин из части (всем им было за 50), посадили в автобус и отвезли на ночь туда, где им выдавали обмундирование. Там они его сдали, а утром 7 октября старший лейтенант уже ехал домой.

«Как же они там будут без меня?»

Мобилизованный мужчина не планировал судиться или скрываться от призыва. Когда его отправили со сборов обратно домой, дочери показалось, что вся семья была рада больше, чем он сам.

«Ему было жаль, что он оставил взвод. Говорил: “Как же они там будут без меня?”. Сложно сказать, помогло ли какое-то из наших обращений или просто в части навели порядок. Возможно, это связано с новым законопроектом, который и предполагает ограничения по возрасту при мобилизации», — сказала девушка.

По словам дочери мобилизованного, за время, когда ее отец находился на сборах, они не обсуждали с ним политику. В основном они говорили о том, «тепло ли ему спать и чем они сегодня занимались, стрельбой или разминированием». Однако девушка отмечает, что им еще предстоит «долгий разговор о государстве и войне».

Источник: «Бумага»