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Глава СПЧ обратился в международные организации из-за видео убитых гражданских из Купянска. Это видео опубликовали как доказательство российских преступлений

19:06 • 10.10.2022

Глава СПЧ России Валерий Фадеев направил обращения Верховному Комиссару ООН по правам человека, в Совет Европы, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европейский Совет и Европарламент в связи с появлением видео убитых мирных жителей под Купянском.

Первым кадры убитых гражданских опубликовал бывший командир полка «Азов» Максим Жорин. На видео, которое, как он утверждает, было снято в Купянске Харьковской области во время оккупации города российскими войсками, тело мужчины в гражданской одежде со связанными руками и ногами сбрасывают в яму, где уже лежат тела нескольких человек. Из подписи Жорина к видео следует, что запись нашли в телефоне российского военного после деоккупации Купянска.

Фадеев утверждает, что эти кадры свидетельствуют о преступлениях украинской армии против коллаборантов. 

«Данное видео свидетельствует о внесудебных расправах, физическом уничтожении людей, проявляющих гражданскую позицию и осмеливающихся оппонировать официальному Киеву. Ситуация также усугубляется тем, что официальные представители украинской власти ранее открыто анонсировали проведение “жестких зачисток” и “фильтрационных мероприятий”», — говорится в письме главы СПЧ. 

Фадеев призвал международное сообщество добиться проведения международного расследования зафиксированных на видео преступлений. 

Источник: СПЧ 

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