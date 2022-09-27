Как Россия победила здравый смысл

Зачем Россия присоединяет новые земли, будучи самой большой страной мира? Зачем превращает в граждан РФ тех, кто этого не хочет? Зачем «освобождает» тех, кто не чувствует себя в плену? Зачем вообще это все? Поэт и публицист Иван Давыдов предпринимает утопическую попытку ответа на эти вопросы.

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Есть такая знаменитая команда граффитистов — «Зачем». Чаще всего они изображают на стенах вот это самое слово. Вы наверняка видели их работы.

В самом конце февраля мы сидели в кафе с хорошим другом. Я тогда пребывал в растерянности. И градус моей растерянности был таков, что точнее всего описывался нецензурной формой слова зачем. Я и сейчас там же (не в кафе — в растерянности). И друг мой. И многие-многие другие.

Понятно, о чем мы говорили. О чем мы говорим. О чем вообще теперь говорят. И поскольку в кругу друзей почему-то считается, что я разбираюсь в политике, друг спрашивал, а мне приходилось отвечать. «Зачем? — спрашивал друг, — ты вот скажи, зачем он вообще туда полез? Зачем он вообще к ним лезет?». Я повторял что-то такое, что успел прочитать и даже написать за последние годы (где-то ведь мы были в последние восемь лет). Имперство. Ресентимент. Квази-религиозный культ Победы. Внешняя экспансия как способ ухода от внутренних проблем…

Все это выглядело умно, но перестало что-то значить. Потерялось на фоне реальности. Семь месяцев я пытаюсь ответить на этот вопрос — и ничего у меня не получается.

Есть официально заявленные цели. Они, как неоднократно повторяли разнообразные большие начальники, включая президента, обязательно будут достигнуты. Демилитаризация. Денацификация. Нерасширение НАТО. Защита людей Донбасса. Их тасуют, меняют местами, иногда про некоторые вовсе забывают, но ничего другого нам так пока и не предложили.

И тут, пожалуй, уместно будет вспомнить американского социолога Роберта Мертона. У него в книге «Социальная теория и социальная структура» есть термин «самоисполняющееся пророчество». Грубо говоря, это работает так: вы что-нибудь себе придумываете, а потом начинаете всю свою жизнь перестраивать под эту выдумку. И выдумка превращается в реальность.

С основными тезисами статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной летом прошлого года и определившей, как теперь видим, будущее целого мира, спорить уже поздно, бесполезно, а, находясь в России, возможно, и незаконно. Но я и не предлагаю спорить, я предлагаю посмотреть на результаты к концу сентября 2022 года. С нерасширением НАТО не задалось. Демилитаризация привела к тому, что теперь в распоряжении ВСУ — лучшее оружие Запада, армия Украины увеличилась и воюет эффективно (даже самые рьяные из военкоров призывают прекратить недооценивать противника, не стану спорить с военкорами). И главное — чем бы это все ни кончилось — если только не кончится ядерным кошмаром и отменой человечества, — то Украина теперь уже точно превратится в «проект “анти-Россия”», о котором писал Путин. По-другому не будет и не может быть. Увы.

Ответ на вопрос зачем ищут и восторженные поклонники действий России, причем не только те, которые на зарплате у государства. Им тоже не хватает официальных формул. Они тоже чувствуют, что за официальными формулами прячется дефицит смысла.

Кстати, похвастаюсь, что ли. Много лет я следил за тем, как деградирует государственническая риторика. Как современную жизнь, которая постоянно усложняется, пытаются упаковать в понятия, позаимствованные из Средневековья. И как носители этих понятий набирают силу и вес. И много лет коллеги говорили мне: «Это все пар и пустота. Дымовая завеса. Власть прагматична и рациональна. Настоящий смысл их действий — это яхты, дворцы, офшоры и газопроводы. Трескучая риторика — для масс».

И вот наконец мы видим, что нет в действиях власти никакой прагматики. Яхтами и даже газопроводами с легкостью жертвуют ради нехитрого комплекса понятий, позволяющего подменить сложную реальность примитивными схемами. И чуть ли не ежедневно поднимая ставки: теперь и перспектива ядерного конфликта обсуждается довольно спокойно, а в коллективном самоубийстве прагматика точно ведь отсутствует. Нет стороны, для которой возможен выигрыш.

Но вернемся к поиску ответов. Я читал разное. И про то, что наша судьба — строить империю и прирастать территориями. Но это не ответ на вопрос зачем. Потому что его сразу же хочется задать еще раз: а зачем нам прирастать территориями, если мы уже самая большая страна в мире, при этом не самая устроенная и не особенно эффективно управляемая? Отчего бы не вспомнить про свои территории, отчего бы не задуматься, что мы можем предложить соседям, прежде чем «прирастать»?

Читал про извечное желание Запада нас уничтожить, про то, что происходящее — вопрос выживания. Или вечного противостояния «Добра» (а добро — это мы) и «Зла» (зло, понятно, — это они). Но и эти построения легко ломаются. Они тоже нерациональны, они пустые внутри: непонятно ведь, почему еще 23 февраля со «Злом» можно было спокойно торговать углеводородами и вопрос выживания не стоял, а 24-го все вдруг поменялось. Сюда же — «сохранение суверенитета»: если спасителя суверенитета попросить от громких слов перейти к конкретным примерам, он наверняка потеряется. Потому что нет таких примеров. Ну или вспомнит гей-парад, а также «родителя номер один и родителя номер два». Это почему-то считается в кругах любителей путинского государства универсальным аргументом.

На этом фоне даже официально заявленные в качестве целей «демилитаризация» с «денацификацией» начинают выглядеть почти разумно.

Читал даже, что «Россия есть дом Пресвятой Богородицы, и следовательно…». Но сторонник этой концепции вовсе не справился с задачей и не смог объяснить, что «следовательно». Следовательно, надо биться до последнего. Почему надо? Кому надо?

Легко, между прочим, заметить, что во всех этих объяснениях теряется, выносится за скобки самый обыкновенный человек. Человека нет в этих построениях, в погоне за территориями, в поисках мистических смыслов… Люди в этих схемах даже не расходный материал, а просто отсутствующий элемент. Да по-другому и быть не может, все это получается сформулировать, только если игнорировать людей, которые хотят жить. Людей Донбасса, кстати, тоже. Это к вопросу о защите.

И теперь итог, довольно пессимистичный. Действия России сейчас — за рамками рационального. Это должны признать даже самые рьяные поклонники вождя. Иррациональностью происходящего можно восхищаться, прозревая в ней тайные надмирные смыслы, — увы, можно, я лично знаю людей, которые восхищаются. И мне боязно было бы оказаться с ними в одном помещении, но я оказался с ними в одной стране. Можно восхищаться иррациональностью, но нельзя ее не замечать. В финале чуть сменим тональность. «Частичная мобилизация» делает вопрос зачем актуальным для тех людей, которые прежде им предпочитали не задаваться или мирились с официальным объяснением, что одно и то же. Я не знаю, как они будут отвечать на этот — страшный, вообще-то, — вопрос. Но думаю, что им понадобятся как раз предельно рациональные объяснения. Что-то такое простое, на уровне здравого смысла. Что-то такое, чего в арсенале у сторонников вождя нет.

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