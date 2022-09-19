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В Великобритании похоронили Елизавету II

22:15 • 19.09.2022

В Великобритании завершились похороны королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября на 97-м году жизни.

Елизавету II похоронили в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Доступ к телу королевы будет только у членов семьи.

Утром 19 сентября в Вестминстерском аббатстве прошла поминальная служба. На ней присутствовали члены семьи и политики со всего мира, в том числе президент США Джо Байден, его жена Джилл, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и многие другие. Представителей России и Беларуси на похоронах не было. После этого состоялось похоронное шествие с гробом Елизаветы II. На церемонию вывели даже королевских корги.

Королева умерла 8 сентября на 97-м году жизнь. Королем стал ее 73-летний сын Чарльз, который взял имя Карл III.

Источник: «Русская служба Би-Би-Си»

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