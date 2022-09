В Великобритании похоронили Елизавету II

В Великобритании завершились похороны королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября на 97-м году жизни.

Елизавету II похоронили в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Доступ к телу королевы будет только у членов семьи.

Утром 19 сентября в Вестминстерском аббатстве прошла поминальная служба. На ней присутствовали члены семьи и политики со всего мира, в том числе президент США Джо Байден, его жена Джилл, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и многие другие. Представителей России и Беларуси на похоронах не было. После этого состоялось похоронное шествие с гробом Елизаветы II. На церемонию вывели даже королевских корги.

Her Majesty The Queen’s coffin makes its final journey down the Long Walk to Windsor Castle for the Committal Service at St George's Chapel. pic.twitter.com/vqczfMENlM

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022