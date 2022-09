В твиттере можно будет редактировать твиты, но только за деньги

Твиттер начал тестировать функцию редактирования твитов. Специальная кнопка, которая позволяет это сделать, в ближайшие недели появится только у обладателей месячной подписки Twitter Blue.

Разработчики соцсети планируют, что редактировать твиты можно будет только в течение 30 минут после публикации. Измененные твиты будут помечаться специальной плашкой. Все пользователи смогут увидеть старые версии публикаций.

Twitter Blue — месячная подписка, дающая эксклюзивный доступ к функциям, которых нет у обычных пользователей: отмене твитов, режиму чтения, закладкам и публикации видео длительностью до 10 минут.

В январе 2020 года экс-гендиректор твиттера Джек Дорси рассказал, что появление функции редактирования твитов крайне маловероятна. В начале 2022 года главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск приобрел крупный пакет акций соцсети. Он спросил своих подписчиков в твиттере, хотят ли они, чтобы в приложении появилась возможность редактировать твиты. Большинство ответило «да».

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022