Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story от экс‑главы «Яндекс.Новостей», который запустили три дня назад

Новостной агрегатор The True Story, который создал экс-глава «Яндекс Новостей» Лев Гершензон, внесли в реестр запрещенных сайтов.

«Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из-под впн. Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков», — написал Гершензон в фейсбуке.

Проект запустили 22 августа. Гершензон заявил, что The True Story будет иметь англо- и русскоязычную версии. В англоязычной версии планируется 150 источников из 15 стран мира. По словам создателя проекта, в русскоязычной представлены в основном независимые медиа.

Лев Гершензон возглавлял «Яндекс.Новости» с 2005 по 2012 год. Сейчас он находится в Берлине и руководит компанией Detectum, которая занимается развитием системы поиска для интернет-магазинов. После начала вторжения Гершензон призвал своих бывших коллег перестать скрывать информацию о войне.

Источник: Лев Гершензон