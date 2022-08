Российский дипломат написал в твиттере «нет пощады украинскому населению» и теперь объясняет, что он имел в виду

Вечером 19 августа постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в твиттере по-английски «нет пощады украинскому населению» (No mercy to the Ukrainian population). Это было его комментарием к твиту президента Украины Владимира Зеленского с благодарностью руководству США за очередной пакет военной помощи.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк расценил высказывание Ульянова как призыв к геноциду, а спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал руководство Австрии депортировать российского дипломата.

Позже Ульянов удалил твит, но вступил в дискуссию с пользователями соцсети и написал еще несколько сообщений в попытках объясниться. В них он утверждает, что в качестве призыва к геноциду было интерпретировано его «критическое наблюдение». По словам Ульянова, он имел в виду, что «Киев не заботится о собственном населении, когда категорически отказывается от дипломатических усилий и сосредотачивается исключительно на накоплении западного оружия».

Михаил Ульянов — высокопоставленный российский дипломат. Он, в частности, представляет российскую сторону на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки по иранской ядерной программе.

Ульянов довольно часто сам пишет в твиттере, в том числе по-английски. При этом его высказывания по некоторым вопросам бывают даже радикальнее позиции Кремля. Например, в тот же день, когда пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира, Ульянов написал в твиттере, что редакционная политика издания «не имеет ничего общего с укреплением мира».

