ФБР обыскало особняк Трампа во Флориде в поисках секретных документов

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 8 августа. CNN сообщает со ссылкой на источники, что ордер на обыск выдали по делу о ненадлежащем обращении с документами администрации Белого дома, в том числе секретными.

В ходе обыска изъято несколько ящиков с бумагами. Трамп, который в это время находился в Нью-Йорке, назвал обыск «нападением», которое могло бы произойти только в какой-нибудь «стране третьего мира». По словам Трампа, агенты даже «взломали его сейф».

Еще в феврале 2022 года Национальному управлению архивов и документации пришлось вывозить из Мар-а-Лаго полтора десятка коробок с документами, которые Трамп должен был сдать в архив годом ранее — при передаче президентских полномочий Джо Байдену. Среди бумаг и подарков от мировых лидеров была переписка с Ким Чен Ыном, а также некоторые засекреченные документы. В окружении Трампа тогда отрицали какой-либо злой умысел, ссылаясь на спешку при его выезде из Белого дома после поражения на президентских выборах.

CNN утверждает со ссылкой на источники, что в июне несколько следователей, в том числе глава отдела контрразведки и экспортного контроля Министерства юстиции Джей Братт, посещали резиденцию Трампа, общались с ним самим и его юристами, выясняли, где он хранит документы.

По данным CNN, в этот раз ФБР «нужно было убедиться, что ничего не забыли». Сын Трампа Эрик также сообщил журналистам, что целью обыска было удостовериться, что в распоряжении Трампа более нет каких-либо документов администрации.

Ненадлежащее хранение секретных документов может послужить основанием для уголовного преследования. Однако на практике американским чиновникам, занимавшим высокие посты, как правило, не предъявляют подобные обвинения. Обычно дело ограничивается тем, что ФБР выясняет местонахождение документов, забирает их или стирает с электронных носителей и при необходимости принимает меры для купирования ущерба от возможных утечек информации.

В тех редких случаях, когда чиновник отказывается сотрудничать с бюро, может быть выдан ордер на обыск. Одним из немногих случаев, когда высокопоставленный чиновник был осужден по подобным обвинениям, стало дело советника президента Билла Клинтона по нацбезопасности Сэнди Бергера. Суд приговорил его в двум годам условно, исправительным работам и штрафу.

Несмотря на заверения адвоката Трампа, что он и его юристы сотрудничают с ФБР и Минюстом на всех этапах процесса, факт выдачи ордера на обыск может указывать, что их готовность к сотрудничеству была недостаточной.

За нарушения в работе с секретными документами чиновника могут лишить права занимать должности федерального уровня. В связи с этим сам Трамп заявил, что действия Минюста и ФБР направлены на лишение его возможности вернуться в президентское кресло в 2024 году. Это не единственная угроза новому президентскому сроку — помимо дела о документах, Минюст расследует беспорядки в Капитолии, устроенные сторонниками Трампа 6 января 2021 года.

Соратники Трампа по Республиканской партии, узнав об обыске, обвинили демократов в использовании административного ресурса для преследования политических оппонентов, пообещав устроить тщательную проверку деятельности министерства юстиции, как только им удастся вернуть себе большинство в палате представителей Конгресса. Демократы, напротив, настаивают на максимально тщательном расследовании. Вечером возле резиденции бывшего президента прошел небольшой митинг его сторонников.

'WE DESERVE ANSWERS NOW': Rep. @Jim_Jordan tells @IngrahamAngle that Attorney General Garland and FBI Director Wray need to explain themselves for raiding Mar-a-Lago. pic.twitter.com/seQKVund2f

— Fox News (@FoxNews) August 9, 2022