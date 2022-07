Хроника войны с Украиной. День 158

Украинские СМИ сообщают о взрывах на территории аэропорта оккупированного Мелитополя Запорожской области.

Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину для России. Согласно документу, страна сможет применить ВМФ для реализации своих интересов в мировом океане. Основной угрозой безопасности России обозначен курс США на продвижение НАТО.

Ожидается, что российский флот активизируют на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и в районе острова Врангеля. Россия также планирует укреплять военную инфраструктуру в Крыму, Севастополе, а также усиливать Черноморский флот. ВМФ России создаст пункты даже в Красном море.

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил о необходимости «обезглавить военное руководство Украины» после удара беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе.



Олег Морозов:

«Они намерены продолжать войну любыми методами и средствами. На мой взгляд, просто необходимо полностью обезглавить военное руководство Украины. По крайней мере они должны каждое утро просыпаться с мыслью, что оно последнее».

Губернатор Николаевской области Виталий Ким подтвердил гибель владельца аграрной компании «Нибулон» Алексея Вадатурского и его жены в ходе обстрела Николаева. Бизнесмен входил в Топ-100 богатейших людей Украины.

Президент России Путин на петербургском параде в честь Дня военно-морского флота объявил, что ВС РФ в ближайшие месяцы получит гиперзвуковые ракеты «Циркон». Сначала их получит корабль «Адмирал Горшков».

Как утверждают государственные СМИ, «Циркон» способен лететь со скоростью 9 чисел Маха (свыше 2,6 тысячи метров в секунду) и поражать цели на расстоянии 1000 километров.

В июне в Минобороне заявляли, что испытания «Циркона» прошли успешно, они проходили уже несколько раз после начала войны.

Красный крест по состоянию на начало 31 июля не допустили к месту взрыва в Еленовке.

To be clear, our request to access the POWs from Olenivka penal facility yesterday has not been granted.

Granting ICRC access to POWs is an obligation of parties to conflict under the Geneva Conventions.

— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) July 30, 2022