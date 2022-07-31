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Актуально

Хроника войны с Украиной. День 158

31.07.2022

14:34

Украинские СМИ сообщают о взрывах на территории аэропорта оккупированного Мелитополя Запорожской области.

13:14

Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину для России. Согласно документу, страна сможет применить ВМФ для реализации своих интересов в мировом океане. Основной угрозой безопасности России обозначен курс США на продвижение НАТО. 

Ожидается, что российский флот активизируют на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и в районе острова Врангеля. Россия также планирует укреплять военную инфраструктуру в Крыму, Севастополе, а также усиливать Черноморский флот. ВМФ России создаст пункты даже в Красном море.

12:36

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил о необходимости «обезглавить военное руководство Украины» после удара беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Олег Морозов:
«Они намерены продолжать войну любыми методами и средствами. На мой взгляд,  просто необходимо полностью обезглавить военное руководство Украины. По крайней мере они должны каждое утро просыпаться с мыслью, что оно последнее».

12:12

Губернатор Николаевской области Виталий Ким подтвердил гибель владельца аграрной компании «Нибулон» Алексея Вадатурского и его жены в ходе обстрела Николаева. Бизнесмен входил в Топ-100 богатейших людей Украины.

11:41

Президент России Путин на петербургском параде в честь Дня военно-морского флота объявил, что ВС РФ в ближайшие месяцы получит гиперзвуковые ракеты «Циркон». Сначала их получит корабль «Адмирал Горшков».

Как утверждают государственные СМИ, «Циркон» способен лететь со скоростью 9 чисел Маха (свыше 2,6 тысячи метров в секунду) и поражать цели на расстоянии 1000 километров. 

В июне в Минобороне заявляли, что испытания «Циркона» прошли успешно, они проходили уже несколько раз после начала войны.

10:58

Красный крест по состоянию на начало 31 июля не допустили к месту взрыва в Еленовке.

09:34

Ночью после 01:00 и утром около 05:00 Николаев, по сообщениям местных властей, подвергся массированным ударам. Предварительно сообщается об одном погибшем и двух раненых.

Виталий Ким, глава Николаевской области:
«В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учреждения образования и СТО. Также повреждены жилые дома. На местах прилетов возникло несколько пожаров — загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и две хозяйственные постройки. Подробная информация уточняется».

08:42

ТАСС сообщил об ударе украинского беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе. Сообщается о пяти раненых. Праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе перенесены из-за атаки ВСУ.

Михаил Развожаев, глава российской администрации Севастополя:
«Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана».

Обновлено в 12:02. Число пострадавших возросло с пяти до шести человек.

Фото: пресс-служба «правительства Севастополя»

Итоги 157-го дня войны

Ночью российским обстрелам подверглись Николаев, Харьков, Славянск, Северск и Никополь. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Украине с просьбой отпустить домой троих тяжелобольных моряков с кораблей.

Украина начала процедуру возврата тел пленных, погибших в колонии в Еленовке под Донецком. ООН готова направить туда группу экспертов для расследования произошедшего. Вечером российские СМИ опубликовали короткие видеоинтервью с выжившими военнопленными.

Апелляционный суд в Нижнем Новгороде оправдал председателя местного отделения «Яблока» Виктора Шалякина по делу о «дискредитации» армии. В Белгородской области на базе ДОСААФ открылись курсы начальной боевой подготовки для всех желающих.

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