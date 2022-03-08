Хроника войны с Украиной. День 13

Россия стала страной, против которой в мире введено больше всего санкций. Но это не влияет на решения российских властей, которые продолжают войну.
21:32
21:29
Издательский дом Condé Nast приостановил свою работу в России, сообщил гендиректор Роджер Линч. Он объяснил, что из-за закона о тюремных сроках за «фейки» о российских военных, принятого после вторжения в Украину, работа журналистов становится небезопасной.
21:16
ЦЕРН приостановил статус наблюдателя России и не будет сотрудничать со страной и ее институтами. Россия больше не сможет присутствовать на открытых сессиях Совета Церна и потеряет «особое право» посещать закрытые сессии на Большом адронном коллайдере.
При этом в лаборатории выразили поддержку российским ученым, которые отвергают вторжение в Украину. Science.Business пишет, что российские ученые смогут продолжить работу в ЦЕРНе.
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) считается крупнейшей лабораторией физики элементарных частиц.
21:12
Unilever приостановит экспорт своих товаров в Россию. Речь идет о брендах Dove, Axe, Rexona, Domestos и «Чистая линия».
20:57
McDonald’s временно закроет все 850 своих ресторанов по всей России, сообщает AP. При этом корпорация обещает, что продолжит платить 62 тысячам российских сотрудников.
До этого McDonald’s закрыл рестораны в Украине. Согласно недавнему отчету компании, бизнес в России и Украине приносит ей 9% годового дохода, или около двух миллиардов долларов.
20:39
Великобритания откажется от российской нефти до конца 2022 года, сообщил премьер-министр Борис Джонсон.
20:28
20:18
Крупнейшая в мире косметическая компания L’Oreal временно закрывает магазины в России, передает Reuters. Более двух тысяч россиян работают в компании.
Среди брендов L’Oreal — Garnier, Maybelline New York и NYX Professional Makeup
19:36
США ввели запрет на импорт российских нефти и газа, объявил американский президент Джо Байден. Он отметил, что это решение ударит и по США.
Схожий запрет планирует Великобритания.
17:59
Китай рассматривает возможность покупки или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как «Газпром» и UC Rusal. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации агентства, власти Китая ведут переговоры со своими госкомпаниями о возможности потенциальных инвестиций в российские компании или активы. При этом собеседники Bloomberg отмечают, что цель сделок — увеличение импорта, так как Китай усиливает внимание к энергетической и продовольственной безопасности. Поэтому заключение сделок не будет означать поддержки российского вторжения в Украину, пишет издание.
17:04
Крупнейший акционер VK — нидерландская Prosus — планирует списать свою долю в компании. Речь идет о 700 миллионов долларов.
7 марта компания также попросила своих представителей в совете директоров VK подать в отставку. Тогда же стало известно, что из совета директоров VK вышли пять иностранцев.
Prosus — нидерландская инвестиционная компания, «дочка» южноафриканской медиакорпорации Naspers. Prosus была крупнейшим акционером VK (бывший холдинг Mail.ru Group) на конец 2021 года.
16:55
США запретят импорт российской нефти. По информации Associated Press, CNN и Bloomberg, президент США Джо Байден объявит об этом уже сегодня.
16:43
Компания Yum! Brands — владелец брендов KFC и Pizza Hut — приостановила инвестиции и развитие в России.
Yum! Brands также решила перенаправить прибыль от операций в России на гуманитарную деятельность и пожертвовать миллион долларов Красному кресту для помощи пострадавшим в Украине.
«Мы потрясены и опечалены трагическими событиями, происходящими в Украине», — говорится в сообщении владельца брендов.
16:04
Делегации ЕС и других стран покинули заседание совета Организации по запрещению химического оружия во время выступления России.
«Российская делегация говорила о нашем “цинизме”, но при этом отрицает основные факты об Украине и других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия, Навальный)», — рассказал в твиттере посол Франции в Нидерландах Луи Васси.
15:48
Криптобиржа Binance с 10 марта перестанет проводить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России.
Кроме того, в России станут недоступны все транзакции с картами Mastercard и Visa, которые были выпущены иностранными банками.
Binance — крупнейшая криптовалютная биржа мира.
15:24
В Петербурге сегодня у Гостиного двора проходит очередная антивоенная акция протеста. Силовики начали задерживать участников.
15:00
BP вслед за Shell объявила о решении прекратить покупки российских нефти и газа.
14:19
Издание Sota.Vision сообщает, что в Москве сегодня закрыли для входа Александровский сад. Там находится «Могила Неизвестного солдата».
Ранее фем-активистки призывали 8 марта приносить цветы к монументам Великой Отечественной войны в различных городах России, чтобы так выступить против войны с Украиной.
13:56
Британская нефтегазовая компания Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и газа.
На первом этапе компания немедленно прекратит закупки российской сырой нефти, а также закроет станции технического обслуживания, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.
Генеральный директор Shell Бен ван Берден также заявил, что компания направит прибыль от оставшихся объемов российской нефти в специальный фонд. «В ближайшие дни и недели мы будет работать с гуманитарными организациями, чтобы определить, куда лучше направить средства из фонда, которые позволят смягчить ужасные последствия, которые эта война оказывает на народ Украины», — сказал глава компании.
13:36
На частоте «Эха Москвы» будет вещать радио Sputnik, сообщила главред RT и радиостанции Маргарита Симоняьн. Первый эфир начнется уже 9 марта. Ранее «Эхо Москвы» отключили от эфира за освещение войны.
13:11
Корреспондент «Аль-Джазиры» показал центр Харькова после авиаударов, предположительно, российских войск.
An Al Jazeera team was able to enter the devastated city of Kharkiv in Ukraine after Russia announced a pause in fighting to allow people to leave.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 7, 2022
Reporter @stratfordch was shocked by what he saw ⤵️ pic.twitter.com/jgNJFLjk08
12:54
В Петербурге на 48 часов задержали Софью Семенову, которая проходит подозреваемой по уголовному делу о хулиганстве по мотивам политической вражды (пункт «б» части 1 статьи 213 УК РФ).
Уголовное дело возбудили из-за сожженного на Масленицу чучела в военной форме. Акция «заберите солдат и тела обратно в Россию» прошла 6 марта на льду Малой Невы в районе Уральской улицы. На голове чучела был мешок с надписью «Заберите».
7 марта в квартире Семеновой прошел обыск, после чего ее допросили.
12:44
Из Украины бежали от войны уже два миллиона человек, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
12:40
ВТБ объявил, что карты банка теперь будут действовать бессрочно и перевыпускать их не нужно. Банки, попавшие под санкции, не могут выпускать новые карты Visa и Mastercard.
12:32
С начала действия статьи о дискредитации российских военных, то есть с 4 марта, силовики составили 144 административных протокола, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
За последние сутки правозащитники узнали о 80 таких протоколах, в числе которых 53 протокола в Калининграде, шесть в Красноярске, по пять в Петербурге и Вологде.
12:14
Россия стала страной, против которой в мире введено больше всего санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на базу данных Castellum.
С 22 февраля Россия стала объектом 2778 различных санкций, их общее число превысило 5530. По этому показателю Россия обошла Иран (3 616 санкций), Сирию (2 608) и Северную Корею (2007).
Большинство санкций (2 427) с 22 февраля введено против физических лиц, еще 343 приходятся на юридические лица.
11:50
Правительство России запретило вывозить из страны иностранные медицинские изделия. Так власти надеются не допустить дефицит.
«Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры», — сказано в сообщении кабмина.
Под медицинскими изделиями понимаются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, применяемые в медицинских целях.
10:26
Компания Procter&Gamble сократит линейку своих товаров в России, оставив только предметы базовой гигиены. Среди брендов, которые принадлежат компании, Always и Tampax, Pampers, Tide, Ariel, Oral-B, Fairy.
«Бумага» опубликовала полный список компаний, приостановивших работу в России. На данный момент их больше восьмидесяти.
10:06
В Сумах после обстрелов жилых домов погибли девять человек, сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины. Некоторые дома были разрушены — людей приходилось доставать из-под завалов.
Фото на обложке: Артем Князь / Коммерсантъ