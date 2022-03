Хроника войны с Украиной. День 13

Россия стала страной, против которой в мире введено больше всего санкций. Но это не влияет на решения российских властей, которые продолжают войну.

Издательский дом Condé Nast приостановил свою работу в России, сообщил гендиректор Роджер Линч. Он объяснил, что из-за закона о тюремных сроках за «фейки» о российских военных, принятого после вторжения в Украину, работа журналистов становится небезопасной.

ЦЕРН приостановил статус наблюдателя России и не будет сотрудничать со страной и ее институтами. Россия больше не сможет присутствовать на открытых сессиях Совета Церна и потеряет «особое право» посещать закрытые сессии на Большом адронном коллайдере.

При этом в лаборатории выразили поддержку российским ученым, которые отвергают вторжение в Украину. Science.Business пишет, что российские ученые смогут продолжить работу в ЦЕРНе.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) считается крупнейшей лабораторией физики элементарных частиц.

Unilever приостановит экспорт своих товаров в Россию. Речь идет о брендах Dove, Axe, Rexona, Domestos и «Чистая линия».

McDonald’s временно закроет все 850 своих ресторанов по всей России, сообщает AP. При этом корпорация обещает, что продолжит платить 62 тысячам российских сотрудников.

До этого McDonald’s закрыл рестораны в Украине. Согласно недавнему отчету компании, бизнес в России и Украине приносит ей 9% годового дохода, или около двух миллиардов долларов.

Великобритания откажется от российской нефти до конца 2022 года, сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Крупнейшая в мире косметическая компания L’Oreal временно закрывает магазины в России, передает Reuters. Более двух тысяч россиян работают в компании.

Среди брендов L’Oreal — Garnier, Maybelline New York и NYX Professional Makeup

США ввели запрет на импорт российских нефти и газа, объявил американский президент Джо Байден. Он отметил, что это решение ударит и по США.

Схожий запрет планирует Великобритания.

Китай рассматривает возможность покупки или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как «Газпром» и UC Rusal. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, власти Китая ведут переговоры со своими госкомпаниями о возможности потенциальных инвестиций в российские компании или активы. При этом собеседники Bloomberg отмечают, что цель сделок — увеличение импорта, так как Китай усиливает внимание к энергетической и продовольственной безопасности. Поэтому заключение сделок не будет означать поддержки российского вторжения в Украину, пишет издание.

Крупнейший акционер VK — нидерландская Prosus — планирует списать свою долю в компании. Речь идет о 700 миллионов долларов.

7 марта компания также попросила своих представителей в совете директоров VK подать в отставку. Тогда же стало известно, что из совета директоров VK вышли пять иностранцев.

Prosus — нидерландская инвестиционная компания, «дочка» южноафриканской медиакорпорации Naspers. Prosus была крупнейшим акционером VK (бывший холдинг Mail.ru Group) на конец 2021 года.

США запретят импорт российской нефти. По информации Associated Press, CNN и Bloomberg, президент США Джо Байден объявит об этом уже сегодня.

Компания Yum! Brands — владелец брендов KFC и Pizza Hut — приостановила инвестиции и развитие в России.

Yum! Brands также решила перенаправить прибыль от операций в России на гуманитарную деятельность и пожертвовать миллион долларов Красному кресту для помощи пострадавшим в Украине.

«Мы потрясены и опечалены трагическими событиями, происходящими в Украине», — говорится в сообщении владельца брендов.

Делегации ЕС и других стран покинули заседание совета Организации по запрещению химического оружия во время выступления России.

«Российская делегация говорила о нашем “цинизме”, но при этом отрицает основные факты об Украине и других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия, Навальный)», — рассказал в твиттере посол Франции в Нидерландах Луи Васси.

Криптобиржа Binance с 10 марта перестанет проводить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в России.

Кроме того, в России станут недоступны все транзакции с картами Mastercard и Visa, которые были выпущены иностранными банками.

Binance — крупнейшая криптовалютная биржа мира.

В Петербурге сегодня у Гостиного двора проходит очередная антивоенная акция протеста. Силовики начали задерживать участников.

BP вслед за Shell объявила о решении прекратить покупки российских нефти и газа.

Издание Sota.Vision сообщает, что в Москве сегодня закрыли для входа Александровский сад. Там находится «Могила Неизвестного солдата».

Ранее фем-активистки призывали 8 марта приносить цветы к монументам Великой Отечественной войны в различных городах России, чтобы так выступить против войны с Украиной.

Британская нефтегазовая компания Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и газа.

На первом этапе компания немедленно прекратит закупки российской сырой нефти, а также закроет станции технического обслуживания, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден также заявил, что компания направит прибыль от оставшихся объемов российской нефти в специальный фонд. «В ближайшие дни и недели мы будет работать с гуманитарными организациями, чтобы определить, куда лучше направить средства из фонда, которые позволят смягчить ужасные последствия, которые эта война оказывает на народ Украины», — сказал глава компании.

На частоте «Эха Москвы» будет вещать радио Sputnik, сообщила главред RT и радиостанции Маргарита Симоняьн. Первый эфир начнется уже 9 марта. Ранее «Эхо Москвы» отключили от эфира за освещение войны.

Корреспондент «Аль-Джазиры» показал центр Харькова после авиаударов, предположительно, российских войск.

