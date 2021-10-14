«Эксперименты над нашими детьми»

Сегодня в 10 московских школах начинается экспресс-тестирование учеников на коронавирус. Городские власти ссылаются на зарубежный опыт, а некоторые родители в ответ на это собирают подписи против тестов, называя их «экспериментами» над детьми. «Холод» рассказывает, как в других странах власти борются с коронавирусом в школах.

Вчера заместительница мэра Москвы Анастасия Ракова объявила, что с 14 октября ученики 10 городских школ каждые две недели будут сдавать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Введение такой меры власти объясняют тем, что они хотят избежать перевода школ на дистанционное обучение. По данным департамента образования Москвы, более трех тысяч классов городских школ находятся на дистанционном обучении из-за карантина в связи с коронавирусом. Сейчас дистанционно учатся почти 87 тысяч детей, или каждый 20-й московский школьник. В департаменте отметили, что за последние три недели в два раза увеличилось количество введенных в школах карантинов.

«Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления на дом к ребенку врача из поликлиники», — сказано в обращении Раковой.

Как работает экспресс-тестирование Для тестирования в московских школах будут использовать быстрый тест на антиген к коронавирусу. Как и в обычном ПЦР-тесте, для этого берут мазок из носа, но затем ватную палочку сразу макают в специальный раствор, а тот, в свою очередь, капают на контрольную полоску — как в тестах на уровень сахара в крови. Результат проявляется через 15 минут. Если тест ребенка окажется положительным, то его сразу отправят домой, а следом туда же придет врач из поликлиники, чтобы сделать еще один экспресс-тест и обычный ПЦР. Только в случае второго положительного результата (по симптомам и антигену или по ПЦР) ребенка начнут лечить и оставят на изоляции, а также протестируют всех, кто с ним живет.

В зависимости от решения школы тестирование будут проводить ее сотрудники или медики, кроме того, в присутствии сотрудника школы проводить тестирование своему ребенку может и сам родитель. Если же родители не хотят, чтобы их дети проходили экспресс-тестирование в школе, раз в две недели они должны приносить результаты ПЦР-теста ученика, сданного в государственной или частной клинике.

Московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом также сообщил, что экспресс-тестирование не требует согласия на его проведение, поскольку власти не считают это медицинской процедурой.

Некоторые родители, однако, выступают против тестирования в школах. В частности, движение «Родители Москвы» называет его «медицинским насилием и незаконными экспериментами над нашими детьми». В инстаграме на страницу движения подписано 36 тысяч человек, в телеграме — 15 тысяч, в фейсбуке — пять тысяч, а в группе «ВКонтакте» — четыре тысячи человек.

Сегодня утром движение сообщило, что группа родителей собирает подписи против тестирования в школе №1788 в Новой Москве. На фотографиях из их телеграм-канала — 15-20 человек. Также сегодня в ютубе на странице некой Ольги Куровской появилось видео из школы №962 в Отрадном, куда группа родителей пришла сдать заявление об отказе от тестирования своих детей. Автор видео в начале записи называет коронавирус «новой модной болезнью» и говорит, что она не хочет, чтобы над детьми проводили эксперименты. Среди родителей был Алексей Плохов, активист «Родителей Москвы», который также представляется сопредседателем Союза «Родительского общероссийского движения». Он передал администрации школы обращение, в котором, по его словам, предупреждает директора об уголовной ответственности за превышение должностных полномочий в случае тестирования детей.

Некоторые участники чата «Родители Москвы и МО за очное образование», созданного движением «Родители Москвы», пишут, что подали заявления в прокуратуру с жалобой на экспресс-тестирование. Один из участников чата прокомментировал скриншот сообщения Департамента образования Москвы о введении тестирования черно-белой фотографией повешенных женщин с подписью «1946 год. Женщины-надзирательницы концлагеря Штуттгоф не думали, что их повесят за жестокое обращение с заключенными».

Как в других странах

В объявлении о начале ограниченного тестирования в московских школах Департамент здравоохранения подчеркивает, что лишь повторяет зарубежный опыт, ссылаясь на похожие практики в Великобритании и Германии. На самом деле в британских школах заражения контролируют гораздо жестче: учащиеся и сотрудники средних классов школ должны делать экспресс-тесты дважды в неделю (с промежутком три-четыре дня), причем тесты выдаются на дом.

Это делается, чтобы сохранить очное обучение, а не проводить второй год подряд на дистанционке. Обычных ограничений вроде масок и проветривания было достаточно, пока не появился в два раза более заразный вариант вируса Дельта, объясняет специалист по моделированию инфекционных заболеваний Меган Фицпатрик из Университета Мэриленда. Поэтому еще в прошлом году начались исследования альтернативных стратегий, которые позволили бы сохранить очное обучение, но не допустить появления очагов заражения в школах.

Стратегия, которую сейчас начинают применять в США, называется «test-to-stay» — тестируйся, чтобы остаться в школе. Модель Фицпатрик и ее коллег показала, что массовое тестирование позволяет вдвое сократить риск распространения вируса в школе. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний пока официально не поддерживают повсеместное внедрение этой стратегии, хотя еще прошлой зимой исследование в штате Юта показало эффективность такого подхода, избавив учеников от ненужной самоизоляции.

Их выводы дополняет британское исследование, проведенное весной 2021 года, результаты которого в сентябре опубликовали в The Lancet. Оно отвечает на вопрос, что делать после того, как массовое тестирование выявило зараженного ученика или преподавателя. 162 школы, участвовавшие в эксперименте, разделили на две группы. Первая группа (контрольная) поступала как обычно — всех контактировавших с зараженным отправляли на десять дней домой. Во второй группе учеников оставляли в школе, но с условием, что они каждый день будут сдавать экспресс-тест в течение недели. Школьников не изолируют сразу, если одноклассник заболел, а только если у конкретно этого ученика тест тоже оказался положительным. Количество новых заражений (после первого контакта) в обеих группах оказалось практически одинаковым, а значит «ежедневное тестирование контактных должно рассматриваться как безопасная альтернатива самоизоляции», говорится в выводах исследования.

По словам Фицпатрик, использованная ею модель распространения заболевания показала, что для мониторинга достаточно еженедельно тестировать 10% от общего числа школьников и персонала. Но как только выявлен хотя бы один зараженный, надо на следующий день проверять остальные 90% без исключения, так как среди них могут быть новые инфицированные.

На чем основано московское решение ввести тестирование только в 10 школах из 800 и лишь один раз в две недели, в сообщении мэрии не уточняется.