Евгений Коган

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«Настоящие ветераны нуждаются в своих одиноких комнатках»
97-летняя Раиса Синицина пережила блокаду Ленинграда. Мы поговорили с ней о войнах прошлого и настоящего — и о том, как их помнить так, чтобы не повторять
08.05.2022
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