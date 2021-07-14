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Денис Мельников
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Истории
«Мы поочередно смотрели на женщин в бинокль»
Охота за Моби Диком, смена власти, потепление и возвращение домой — в третьей части дневника россиянина, который провел год на антарктической станции «Мирный»
14.07.2021
Истории
«К черту эту Антарктиду!»
Пожар, тюлени и депрессия — во второй части дневника россиянина, который проводит 2020 год на станции «Мирный»
20.11.2020
Истории
«Пойдем. Считать. Пингвинов!»
Дневник россиянина, который проведет в самоизоляции весь 2020 год — на антарктической станции «Мирный»
26.05.2020
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