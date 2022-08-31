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Истории

Понимаете ли вы, как раскрываются преступления в России?

Пройдите тест и узнайте, смогли бы вы найти виновных в похищении и убийстве

31.08.2022

В январе 2003 года в Нижнем Тагиле похитили и убили 16-летнего Дмитрия Чебыкина. Больше 16 лет дело лежало в архиве. Ранее мы рассказывали эту историю. Этот тест поможет вам оценить, насколько хорошо вы понимаете российскую реальность. Cможете ли вы угадать, как развивались события?

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Вечером 16 января 2003 года учительница математики Ольга Чебыкина ждала своего сына к ужину дома в Нижнем Тагиле. В этот день 16-летний старшеклассник Дима был на соревнованиях в тире и вот-вот должен был приехать. Когда стол уже был накрыт, на экране у отца Димы Сергея Чебыкина высветился номер сына. Он взял трубку и ему показалось, что сын сказал в трубку «папа», но связь прервалась. Через несколько секунд с того же номера позвонил незнакомец и сказал: «Слушай, твой сын у нас, найди в течение двух часов полтора миллиона рублей, к ментам не обращайся, я перезвоню». Как поступили Чебыкины?

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Расспросив одноклассников, родители узнали, что после школы Диме постоянно названивал его знакомый детства — 17-летний Александр Пантелеев — и что после тира Чебыкин сел к нему в машину. Чебыкины позвонили Пантелееву домой. Оказалось, что тот на тренировке: он занимался хоккеем и даже тренировался вместе с будущим двукратным чемпионом мира, нападающим клуба НХЛ «Даллас Старз» Александром Радуловым. Как поступили Чебыкины?

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Отец Димы поехал за Пантелеевым в ледовый дворец. На его вопросы Пантелеев отвечал, что ничего не знает и что он высадил Диму по дороге, у техникума. Сергей Чебыкин ему не поверил и, чтобы проверить его слова, поехал вместе с ним в гараж Пантелеева, чтобы посмотреть на машину. Что он увидел в гараже?

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В 22:25 Сергею Чебыкину снова позвонили с номера сына. Незнакомец спросил: «Слушай меня, собрал деньги?». Чебыкин сказал, что так быстро найти миллион рублей невозможно, и попросил дать время до утра. «До утра поздно, я перезвоню», — сказал незнакомец, и звонок прервался. Что сделал Чебыкин после этого?

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В отделении милиции Пантелеев говорил то же самое и отрицал свою причастность к исчезновению Чебыкина. Поиски пропавшего подростка не останавливались, но ни милиция, ни родители так ничего и не добились. 18 января 2003 года один из рыбаков по пути к пруду увидел в засыпанном снегом карьере на Вагонке тело Дмитрия Чебыкина. Подросток лежал лицом вниз, связанный в позе «ласточка». Причиной его смерти стала механическая асфиксия — его задушили поясом. Перед смертью его избили. По горячим следам милиция в те дни опросила несколько человек. На ком сосредоточили свое внимание правоохранители?

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Родители Чебыкина чувствовали, что Пантелеев им врет, но ничего не могли сделать. Раскрыть преступление следствию тогда так и не удалось. А на Вагонке, где раньше жил Чебыкин, стали ходить слухи: одни говорили, что к его похищению и убийству причастен Пантелеев, другие — что конкуренты Чебыкина-старшего по бизнесу. Эти слухи хорошо помнит человек, которому в будущем предстояло раскрыть это преступление. Кем он был?

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Действительно, 12-летний школьник Руслан Белоконный тогда слышал эти слухи, видел компанию Пантелеева и знал про резонансные похороны Чебыкина. Только спустя 10 лет, в 2013 году, он начнет работать в полиции. И спустя еще год, помня о деле Чебыкина, попросит его себе. Что ему ответит начальство?

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Белоконный вновь опросит свидетелей, изучит материалы дела и поймет, что все пути ведут к Пантелееву, но зацепиться полиции там не за что. Как он тогда поступит?

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Белоконный найдет девушку, с которой Пантелеев встречался на момент убийства Чебыкина. «Я ее нашел, у нее были проблемы. Я с этими проблемами разобрался и сел с ней поговорить, — коротко описывает дальнейшее Белоконный. — Она сначала все отрицала, а потом говорит: “А, точно, было такое”». Из рассказа девушки оперативник понял, что Пантелеев не участвовал в убийстве — сбежал в последний момент. После «интеллектуальных игр» Белоконного с Пантелеевым тот стал давать показания. Что выяснилось?

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Помимо Пантелеева, Сальцина и Дудрова, которые были в машине, в похищении участвовали еще двое — двоюродные братья Антон Харламов и Владимир Иванов. Их всех задержали. Что с ними случилось?

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Несмотря на показания обвиняемых, всей правды о мотивах убийства родители Чебыкина так и не узнают. При этом суд установит, что действительно эти люди похитили и убили Чебыкина. Пусть всех их и связало одно преступление, у участников этой пятерки разное будущее. Пантелеев и Сальцин останутся на свободе в связи с истекшими сроками давности по похищению, Иванов умрет до суда, а Харламова с Дудровым наш спецкор увидит на скамье подсудимых. Какое наказание ждет этих двоих?

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А что ждет полицейского, раскрывшего это дело?

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Первое время после увольнения Руслан Белоконный рассчитывал, что обжалует его и со временем вернется на работу в МВД или устроится преподавателем в профильное учебное заведение. Но после возбуждения уголовного дела на возвращение в полицию он уже не надеется. Его конфликт с МВД продолжается, однако бывший полицейский, кажется, нашел себе новое занятие. Какое?

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Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Александр Казаков / Коммерсантъ
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