Понимаете ли вы, как раскрываются преступления в России?

Белоконный найдет девушку, с которой Пантелеев встречался на момент убийства Чебыкина. «Я ее нашел, у нее были проблемы. Я с этими проблемами разобрался и сел с ней поговорить, — коротко описывает дальнейшее Белоконный. — Она сначала все отрицала, а потом говорит: “А, точно, было такое”». Из рассказа девушки оперативник понял, что Пантелеев не участвовал в убийстве — сбежал в последний момент. После «интеллектуальных игр» Белоконного с Пантелеевым тот стал давать показания. Что выяснилось?
Нет. К 2021 году Александр Пантелеев успел бросить хоккей, отсидеть в колонии за грабежи и стать «хорошим мужем и отцом» — так его характеризует жена.«Я говорю: “У тебя есть два пути: либо я тебя задерживаю, либо ты все рассказываешь”, — объясняет Белоконный. — Это была игра. В уголовном розыске большое значение имеет то, как ты умеешь вжиться в роль. Он должен поверить в то, что ты его сейчас посадишь. Просто на словах это внушаешь. Это называется оперская смекалка. Понимаете, прошло 17 лет. Как иначе? Я его не бил, на колени не ставил. Это интеллектуальная игра, кто кого переиграет».
После этого Пантелеев заговорил. Оказалось, что в похищении участвовали не трое, а пятеро человек.
Да. К 2021 году Александр Пантелеев успел бросить хоккей, отсидеть в колонии за грабежи и стать «хорошим мужем и отцом» — так его характеризует жена.«Я говорю: “У тебя есть два пути: либо я тебя задерживаю, либо ты все рассказываешь”, — объясняет Белоконный. — Это была игра. В уголовном розыске большое значение имеет то, как ты умеешь вжиться в роль. Он должен поверить, что ты его сейчас посадишь. Просто на словах это внушаешь. Это называется оперская смекалка. Понимаете, прошло 17 лет. Как иначе? Я его не бил, на колени не ставил. Это интеллектуальная игра, кто кого переиграет».
После этого Пантелеев заговорил. Оказалось, что в похищении участвовали не трое, а пятеро человек.