Понимаете ли вы, как раскрываются преступления в России?

5 / 13

В отделении милиции Пантелеев говорил то же самое и отрицал свою причастность к исчезновению Чебыкина. Поиски пропавшего подростка не останавливались, но ни милиция, ни родители так ничего и не добились. 18 января 2003 года один из рыбаков по пути к пруду увидел в засыпанном снегом карьере на Вагонке тело Дмитрия Чебыкина. Подросток лежал лицом вниз, связанный в позе «ласточка». Причиной его смерти стала механическая асфиксия — его задушили поясом. Перед смертью его избили. По горячим следам милиция в те дни опросила несколько человек. На ком сосредоточили свое внимание правоохранители?

На парнях, к которым Чебыкин сел в машину: Александре Пантелееве, Евгении Сальцине и Евгении Дудрове, чьи показания о том, где они высадили Чебыкина, расходились На однокласснике Чебыкина, парне из бедной семьи Александре Рассохине, который видел его до того, как он сел в машину к приятелям

Нет, хотя стоило. Милиция опросила их по горячим следам, их показания расходились. Пантелеев говорил, что у техникума, а остальные — что у кинотеатра «Россия». Но внимание милиционеров было приковано к однокласснику Димы Александру Рассохину, который видел его до того, как он сел в машину к приятелям. «Рассохина подозревали, потому что он из неблагополучной семьи, хотя он ничего не знал. Ему все почки отбили в тот день в милиции, — рассказывает его одноклассница Наталья Кузьмина. — Нас когда опрашивали, его в соседнем кабинете чуть ли не на шпагат сажали».