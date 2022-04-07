Почему так вырос рубль?

Утром 7 апреля курс доллара к рублю на московской бирже достиг довоенного уровня — 75 рублей. Если посмотреть на динамику курса, то самый резкий рост за последнее время случился 30 марта: национальная валюта укрепилась по отношению к доллару с 93 до 86 рублей. После этого курс колебался у отметки в 83 рубля, а к середине дня 7 апреля доллар торгуется уже по 82,6 рублей. Несмотря на небольшой рост, внимание к сегодняшнему курсу приковано потому, что впервые с февраля доллар опускался ниже отметки в 80 рублей. «Холод» объясняет, с чем связано укрепление курса.

Отражает ли курс рубля реальное состояние экономики?

По словам доктора экономических наук Игоря Николаева, нынешний курс рубля — не совсем рыночный. Чтобы его сдержать, Центробанк принял несколько жестких решений: повысил ключевую ставку с 9,5 до 20%, ограничил продажу валюты и ее движение за рубеж. «Если бы курс вернулся на прежние значения без всех тех ограничений, которые есть, тогда мы могли бы говорить, что это рыночный курс и он отражает рыночную реальность, — говорит Николаев. — А пока я бы сказал, что это “зажатый” курс».

Но, каким бы ни был курс, купить доллары в обменниках все еще нельзя. 9 марта Банк России установил временный порядок операций с наличной валютой, согласно которому «банки не будут <…> продавать наличную валюту гражданам». Россияне могут открывать валютные счета и вклады, но снять с них средства в валюте все равно невозможно: только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. А использовать валюту при оплате российской картой за границей нельзя уже из-за санкций.

Долго ли продержится такой курс?

Это самый сложный вопрос, отвечает экономист: «Он будет зависеть от тех ограничений, которые ввел Центробанк. Я думаю, что в обозримой перспективе — в ближайшие недели — каких-то резких скачков можно не ожидать, курс будет относительно стабильным. А дальше выстраивать какие-то ориентиры очень трудно».

Почему Центробанк уделяет курсу рубля такое внимание?

«Конституционная обязанность Центробанка — устойчивость национальной валюты, денежного обращения. Инфляция в значительной степени зависит от курса рубля, и для Центробанка это ключевой индикатор. Поэтому его внимание вполне оправдано: нужно добиться устойчивости денежного обращения, — объясняет Николаев. — После первых дней, когда инфляция проявила себя взрывным образом, особенно по отношению к некоторым товарам, наступило определенное затишье, успокоение. Это доказывает, что инфляция у нас действительно сильно зависит от курса».

Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля Пол Кругман написал в New York Times статью, посвященную курсу рубля. Он рассказывает, что в международной экономике есть понятие «невозможной троицы». Это три вещи, которые государство может хотеть от своей валюты, — ее стабильность по отношению к другим валютам, свободное движение капиталов и независимая монетарная политика. Всех этих вещей нельзя добиться одновременно — можно выбрать две. Например, Великобритания открыла границы для капиталов и проводит независимую монетарную политику, но при этом стоимость фунта стерлингов колеблется. Европейские страны, которые ввели в обращение евро, пожертвовали независимой монетарной политикой. Но Россия почему-то отдает приоритет только одной вещи: устойчивости валюты. Экономист называет этот выбор странным.

По словам Кругмана, впечатляющая защита рубля не означает, что правительство хорошо проводит экономическую политику. Он предполагает, что это может сработать как пропагандистская стратегия. Если в ближайшие месяцы Россия столкнется с всплеском инфляции и падением валового внутреннего продукта, правительство сможет это скрывать: «Российские СМИ с надетым на них намордником будут просто отрицать, что происходит что-то плохое. Единственным фактом, который они не могли отрицать, было резкое обесценивание рубля».

Фото на обложке: Максим Шеметов, Reuters/Scanpix