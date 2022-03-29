«Тебе этого русского солдата жаль, а его собственной матери — все равно»

По данным украинской Генпрокуратуры, с момента начала войны в Украине погибли 143 ребенка, еще 216 детей были ранены. Почти два миллиона детей уехали из страны. Чаще всего семьи бегут от войны неполными — мужчины остаются в Украине, поскольку им запрещено покидать страну по закону. «Холод» поговорил с украинскими матерями о том, как они спасали своих детей и рассказывали им о войне.

«Я знаю матерей, которые не пытались спрятать своих детей» Илона, 28 лет, Киев. Мать двухлетнего сына, ждет второго ребенка



Фото: личный архив

Мы уехали из Киева всей большой семьей почти сразу. Взяли невестку с маленькими племянницами, всех, кого смогли, загрузили в машину и поехали в направлении, где не было слышно сирен. Приоритетом для нас было оградить детей от звуков войны. Хоть мы и пытались максимально тихо собирать вещи, сын все рано проснулся на час-полтора раньше, чем должен был. Он увидел, что мы собираем вещи, считал нашу тревогу и сразу стал нас крепко обнимать. Мой сын вообще очень чуткий мальчик, он сразу понял, что происходит что-то неладное, и принялся зеркалить мое состояние.

Я про себя поняла, что засыпать под вой сирен и бегать в подвал с маленьким ребенком, будучи глубоко беременной, я не смогу. Тем более наша квартира находилась в новострое с панорамными окнами — не самое безопасное место. Поэтому мы решили уехать в Данию через западную Украину. Как выяснилось, не зря: через несколько дней мы узнали, что в соседние жилые комплексы прилетели снаряды.

Ребенок пребывал в диком стрессе от того, что мы беспрерывно куда-то ехали. Мы уже не соблюдали никаких правил — он сидел у меня на коленях, отказался от автокресла. У него были все признаки стресса — и это хорошо, что он показывал эмоции, капризничал, потому что дети, сидящие больше двадцати дней в подвалах Мариуполя, наверное, уже не проявляют никаких эмоций. Это хуже, чем если ребенок капризничает, кричит, требует внимания.

Я приняла, что в данной ситуации ребенок может себя так вести, а я могу на него злиться. Ведь я знаю, что однажды ситуация нормализуется, и постепенно я адаптируюсь к новой реальности. А пока я запретила себе корить себя за то, что разрешаю ребенку делать то, что он в нормальное время не делал бы. У нас с сыном в принципе такие отношения, что я всегда проговариваю ему все происходящее. Я объясняю ему, почему у него сейчас так мало запретов и что так будет не всегда, рассказываю, почему я злюсь, почему я плачу. И хоть он у меня говорит и немного, он меня чувствует.

Сейчас мы уже выстраиваем новые правила с сыном, возвращаемся к привычному ему режиму. Нас снова беспокоит, как бы сыну не залетело лишнее сладкое в рот, снова начинают волновать бытовые вопросы. Но ничего не забывается. Я каждый день благодарю бога, что мой сын не прячется от бомбежек в подвале, и молюсь за тех, кто сейчас в горячих точках. Меня терзают мысли о том, через что проходят сейчас наши украинские матери и дети. От этих мыслей не спишь ночами и еще крепче прижимаешь к себе своего ребенка.

Мой муж остался в Киеве согласно украинскому закону, запрещающему выезд из страны мужчинам до 60 лет. Помогает, чем может, в качестве добровольца. Не знаю, успеет ли он приехать до родов к нам или мы вернемся в Украину. По телефону он рассказывает, что привык засыпать под звук сирен. Я про себя знаю, что с этим звуком примириться бы не смогла никогда. Видимо, мужчины по другому реагируют на все эти звуки сирен. Война — однозначно не место для женщин и детей.

Я сама из Луганской области. Мой город оккупирован с 2014 года, я была свидетелем захвата здания СБУ. И там я видела много мам, готовых растерзать меня за мое инакомыслие, за то, что я не согласна с российской оккупацией. Когда наш президент взывает в своих обращениях к русским матерям, он надеется на то, что у них тот же набор чувств, что и у наших матерей, для которых нет чужих детей, у которых сердце разрывается, когда они видят, как ребенка из-под завалов достают.

Но я знаю матерей в своем родном городе, которые не пытались спрятать своих детей, уберечь их от всеобщей мобилизации. Когда их спрашиваешь, почему, они молчат. Такое ощущение, будто у людей атрофирована агентность, они как будто не распоряжаются собственной жизнью и жизнью своих детей. Я не хочу их судить, я не знаю, что они чувствовали. Но у меня не получается не ненавидеть тех матерей, которым сын звонит, рассказывает о войне, о своих муках, о том, что ему приходится убивать людей, а она ему говорит, чтобы сопли не пускал и выполнял приказ. Тебе этого русского солдата жаль, а его собственной матери — все равно.

«Наши мужчины воюют за мир, а мы — за наше будущее» Ярослава, 30 лет, Киев. Мачеха троих детей

На момент начала войны мы с мужем были на даче, а дети — в киевской квартире. Мы первым делом рванули к ним и вывезли детей за город. Было, мягко сказать, очень страшно, но мы достаточно быстро организовались, сделали себе убежище, закупили продуктов наперед и готовились сидеть и ждать непонятно чего. К нам присоединились другие семьи. Через два дня у нас начали по чуть-чуть сдавать нервы, и, проснувшись в очередной раз от выстрелов в пять утра, мы приняли решение эвакуироваться. Я поняла, что будет только хуже, что муж мой вскоре просто не вытерпит, возьмет, что под руку попадется, любой колющий, режущий, стреляющий предмет, и пойдет просто уничтожать этих тварей.

Младшей нашей вскоре исполнится 9 лет, среднему ребенку — 14, а старшему — 17. Младшая дочь все эти долгие четыре дня, что мы сидели в убежище на даче, не выходила из состояния паники, ее колотило от страха. Ее состояние, конечно, вынуждало нас что-то делать, решать, шевелиться. За несколько часов нам предстояло решить множество важных вопросов: собраться, уладить несколько внутренних конфликтов, договориться с биологическими мамами детей, и уехать.

Самое противное, что от страха начинаешь цепенеть. Тебя просто сковывает так, что тебе элементарное действие — набрать в бутылку воды — дается в десять раз тяжелее. Прикасаешься к каждой вещи и не понимаешь, что это вообще такое у тебя в руках и зачем оно тебе. Параллельно слышны выстрелы, все сверкает, дети в панике, даже старшие пацаны. Женщины в убежище начинают причитать, голосить — это, конечно, очень пагубно отражалось на состоянии детей.

Мы своим детям рассказывали о войне, правду от них не прятали. Дети, во-первых, гораздо чувствительнее нас, они моментально считывают эмоции своих взрослых. А во-вторых, во лжи смысла нет. И с практической стороны: как ты потом будешь ребенку объяснять, что он находится в другой стране, а у тебя денег нет купить ему какую-то новую игрушку? И с душевной: он же однажды узнает правду и это подорвет его доверие к родителям. Когда с ребенком говоришь, как со взрослым, доверяешь ему так, как доверял бы взрослому, ребенок становится ответственнее.

Я поняла, что мне важно включить свой холодный рассудок, чтобы всех спасти, и детей, и мужа. Мне пришлось полностью переформатировать графики детей, ввести максимальное количество каких-то успокаивающих практик в нашу жизнь. Сложно было объяснять детям, что такое война, что им нельзя сейчас видеться со своими друзьями, выходить на улицу, питаться так, как раньше. Я учила детей фильтровать свои переписки так, чтобы нигде не было точных данных нашего местонахождения. Они искренне не понимали, что с нами происходит, даже старшие. У них работало детское мышление, их от всей этой информации, от звуков войны начинало трясти. Я их обнимала, успокаивала, приводила в чувства. Нервы сдавали, приходилось где-то и гаркнуть.

Выехав за границу и проехав всю Европу, мы добрались до Португалии. Сейчас в условиях безопасности нам уже другие вещи приходится детям объяснять, Например, что у нас нет каких-то сумасшедших денежных запасов — соответственно, покупать новую одежду им мы не всегда в состоянии, так что надо носить то, что есть. Дети сейчас осознали ценность своих вещей, ценность того, что у них есть с собой своя футболка, игрушка или ручка. У нас мало осталось своего, но вот это малое детей радует. Радует само наличие их личного предмета, который уже связан с ними общей историей. Это сильный момент, который влияет на их мышление и помогает им обрести чувство нормальности.

Отдельное испытание — это то, что моя семья — мама, брат с невесткой и их ребенок, кумовья, трое моих крестников и бабушка — до сих пор находится на оккупированной территории в Изюме. И с 6 марта у меня с ними нет связи. Люди совершенно не готовились к тому, что у них там будет война, потому что в этом городе нет никакой стратегической ценности. Но 5 марта у них начались обстрелы, и мне написала кума с полуторагодовалым ребенком: «Нашего дома больше нет». От него осталась одна огромная воронка. Они, скорее всего, перешли к своим родителям, на оккупированную территорию. Как они, где они теперь находятся, что там происходит — мне неизвестно.

У двух моих подруг оставались дети в Изюме: у одной дочка шестилетняя, у второй сын двенадцати лет. Они успели во время всех этих перестрелок, когда в городе уже не было связи, доехать до города и забрать своих детей. Они вам могут рассказать, каково это — идти по трупам, как к коже ребенка могут прикипеть трусики, и их приходится отдирать чуть ли не с мясом, потому что он сидел безвылазно больше двух недель в бомбоубежище. Они вам могут рассказать, что такое настоящая полноправная война в глазах ребенка, который скороговоркой шепчет: «Мамочка, пойдем быстрее, я не хочу умирать». Это совсем иной опыт, чем у меня и у моих детей.

Я уверена: украинские женщины, не будь у них прямых семейных обязанностей и ответственности за жизни детей, сами бы пошли на фронт. Но мы как матери понимаем, что сохранить жизни, здоровье и психику наших детей важнее. Потому что застрелить десять этих орков — это одно, а помочь выжить семействам, которые в будущем произведут на свет не одно поколение счастливых людей, — это совсем другое. Наши мужчины воюют за мир, за нас, а мы воюем за них, за наше будущее.

«У дочери в одночасье рухнул весь ее уютный мирок» Марина, 34 года, Киев. Мать двоих детей

Фото: личный архив

На момент начала военных действий мы с мужем и детьми находились у себя дома в Киеве. Проснулись от страшных звуков взрывов, и я молниеносно начала хаотично собирать вещи, лишь бы уехать прочь от этих звуков, лишь бы обезопасить себя и детей. Сначала мы поехали на дачу, потом на запад Украины. Я до последнего не хотела выезжать за границу, но, когда мы окончательно поняли, что ничего в лучшую сторону не меняется, я решила согласиться на предложение своих знакомых и пожить у них в Италии.

Моему младшему сыну недавно исполнилось семь месяцев, а дочери скоро будет шесть лет. В Киеве она ходила в частный детский садик, где ей очень нравилось, готовилась поступать в школу в сентябре, проходила всякого рода тестирования и собеседования. Для нее это был очень важный, трепетный момент. Старшая дочь и без того очень чувствительная, а теперь ей особенно сложно. Она не понимает [других] детей, они не понимают ее. В одночасье рухнул весь ее уютный мирок: она лишилась любимых игрушек, родной комнаты, садика, кружков, друзей. Я вижу, как ей грустно, и мое сердце разрывается, но я успокаиваю себя и ее тем, что это временно. Я повторяю дочери, что наши защитники скоро выгонят злодеев, которые ворвались в нашу страну, и мы обязательно сможем вернуться домой.

С самого начала мы рассказали дочери о войне как есть — разве что выбирали лексику и сказочные образы, которые ребенку ее возраста легче воспринимать. Сейчас она задает все меньше вопросов и все больше тревоги копит в себе. Я уже договорилась с детским психологом об онлайн-занятиях, чтобы хотя бы немного прорабатывать внутренние переживания дочки.

Мой муж с нами не уехал, поскольку закон не разрешает мужчинам покидать страну в военное время. Я чувствую, что в этих обстоятельствах мы были для него обузой, хоть и любимой. После нашего отъезда из страны он чувствует ответственность только за свою жизнь, более свободен в своих действиях и перемещениях. Он предприниматель и сейчас пытается продолжать делать свое дело, чтобы поддерживать свою семью, сотрудников и экономику страны. В меру своих возможностей он помогает армии. Пока мы были на западе Украины, они с ребятами искали и покупали в военных магазинах экипировку и другие нужные вещи.

Матерей в похожей ситуации мне хочется просто обнять и сказать, что они не одни, что мы скоро выпьем кофе в любимой кофейне у дома и что будем улыбаться друг другу на улице. В российских матерях я тоже вижу большой потенциал для урегулирования этой ситуации. Ведь матери понимают, что нет ничего выше человеческой жизни. Женщины, в отличие от мужчин, понимают, что жизнь дана нам для созидания, не для разрушения. И что геополитические амбиции и борьба против мнимой угрозы не стоят того, чтобы жертвовать ради них жизнью детей.

«Горе сплачивает людей. Мы с мужем стали друг друга лучше понимать, и это очень хорошо сказалось на психике наших детей». Диана, 50 лет, живет на территории ДНР. Мать пятерых детей

Диана (слева) с семьей. Фото: личный архив

Когда война началась в 2014 году, мой старший только пришел из армии, дочь была подростком, а младшим детям было пять, четыре и два года. Дочери-подростку мы всегда честно рассказывали, что происходит, но старались нашу тревожность ей не передать. Ну а младшие дети были, конечно, малы, чтобы осознавать происходящее. И мы своим поведением старались не показать, что происходит что-то страшное и ужасное. Приходилось все время себя сдерживать, стараться вести обычный образ жизни для младших детей, чтобы оградить их от тревог.

Мы видели другие семьи, где родители не смогли взять себя в руки. Они постоянно истерили, при детях обсуждали страшные вещи, которые происходили в соседних городах. Дети были испуганными, у них были неврозы, у кого-то начался энурез, кто-то плохо спал. Поэтому мы с мужем, посоветовавшись, решили как можно реже разговаривать о войне. К счастью, в нашем городе не было прямых боевых действий, но мы все время находились в ожидании чего-то страшного. Не показывать это детям было достаточно сложно, но, слава богу, наши младшие вышли из этой истории нетравмированными. Как это часто бывает у русских, именно горе сплачивает людей. Мы с мужем стали друг друга лучше понимать, и это очень хорошо сказалось на психике наших детей.

Когда это было возможно, мы старались жить обычной жизнью. Находили даже какие-то смешные моменты. Был такой случай, когда в городе разобрали все простые продукты — крупы, макароны, консервы. Ну, мы пошли и купили все, что там было. Война, а у нас пир на столе такой. (Смеется.) Старались не терять чувство юмора, насколько это было возможно.

Война — очень страшная вещь, даже если твой город не бомбят. Это постоянная тревога, постоянное чувство незащищенности. Когда в соседнем леске стоят «Грады» и бьют по врагу, ты ждешь, что скоро будет ответка. По городу, как по Чернобылю, бегает свора бродячих собак. Встревоженные соседи, постоянные разговоры о ситуации — это очень страшно. Но сейчас мы гораздо сильнее, несмотря на то, что есть серьезная угроза и война еще идет. Мы сильнее жителей Украины, потому что мы это уже пережили. А они очень растеряны, как мы были растеряны 8 лет назад. Нам их жалко. Безусловно жалко. Нам жалко украинских солдат, которые гибнут. Нам жалко солдат ДНР, которые гибнут. Мы никого не ненавидим и всегда прививали это чувство своим детям.

Нам помогли вера в бога и проповеди нашего священника. В самые трудные минуты он говорил только о любви. Он никогда не говорил о ненависти, никогда не призывал ни к какому сопротивлению. Молился за всех и говорил, чтобы мы любили всех. Это очень важно, потому что закипает ненависть, чувство несправедливости по отношению к себе. Мы старались тушить в себе эту ненависть. Всегда говорили: «Там люди, мы люди. Мы это переживем, все наладится, все будет хорошо».

Недавно я была в церкви в воскресный день. Пришло необычно много женщин, многие — в первый раз. Они молились за своих вновь мобилизованных мужей, сыновей, братьев. И вот стоят эти женщины, обсуждают события в слезах. Они растеряны, потому что никто не ожидал мобилизации, и эти мужчины по большому счету не умеют воевать. Среди них есть совсем молоденькие 18-летние парни. Они обсуждают новости. Но ни одного слова ненависти к украинцам я не слышала. Они поговорили о своих бедах, а потом одна женщина говорит: «А как же там в Мариуполе люди, как им трудно!». Другая говорит: «А в Киеве, как там в Киеве? А в Харькове? У меня родственники в Харькове».

Некоторое время назад был обстрел города, в котором живет моя молодая невестка. У нее четверо деток. Младшая внучка родилась 3 февраля этого года, совсем незадолго до событий. Она сидит на диване, кормит младенца грудью — летит «Точка-У», взрывается со страшным грохотом. Страшно. Хватает детей, бежит в коридор, там безопасней.

Я счастлива, что никто из нас никогда не произносил слова ненависти в сторону украинцев. Нам их так же жалко. Донбасс восемь лет терпит бомбардировки, но никто в мире об этом не говорит. Нам это очень обидно, но в то же время никто никогда из моего окружения не проявлял ненависти к обратной стороне. Это очень важно при детях говорить. У них будущее будет с этими людьми, им с ними дальше продолжать жить.

«Я понимаю, что моего ребенка может разорвать ракетой на куски» Алена, 45 лет, Киев. Мать 12-летнего сына

У нас всех сломаны жизни. Честно, я живу только для того, чтобы увидеть победу Украины и провести ребенка через войну живым. Но вся моя жизнь перечеркнута. Все, чего я достигла, все, к чему стремилась.

У нас с мужем свое агентство — мы недавно выиграли тендер на двухлетнее рекламное обслуживание одного из самых крупных производителей пива в Украине. Мы были счастливы и обсуждали, что вошли в топ 20 рекламных компаний Украины. И тут позвонили друзья и сказали: «Война!». Мы не могли поверить. Решили, что у нас отожмут ЛНР и ДНР и успокоятся. Но когда стали бомбить Киев, стало страшно. Мы поняли, что жизнь закончена. Накупили продуктов и переселились в подвал вместе с другими жителями. Морально было невыносимо: мы и другие люди в один момент потеряли серьезные бизнесы.

Мы жили в подвале 10 дней. Прибрали его, наладили быт — даже с горячей едой и настольными играми. Взрослые и подростки патрулировали подвалы, потому что было много диверсантов. Было сложно, страшно, земля гудела. Потом был обстрел, после которого пропал свет. В подвале стало жить нереально. Мы уехали на машине, взяв с собой животных и часть техники. Сейчас мы в другом городе Украины — здесь тоже бомбят, но меньше. Нам помогли местные жители, которые уплотнились и дали нам место в своем доме.

Муж настроен решительно — будем воевать и победим. До войны у нас были натянутые отношения, а сейчас хорошие. Он очень поддерживает. А вот ребенок в тяжелом состоянии, даже было несколько попыток самоубийства. Ему 12 лет, еще недавно он был ребенком успешных предпринимателей, живущих в лучшем районе Украины. Мы хотели в будущем передать ему бизнес, он понемногу учился у нас нюансам работы. Сейчас он понимает, что у него, как и у других детей, нет возможности получить хорошее образование. В его жизни больше нет никаких перспектив.

Вчера мы гуляли, и произошел обстрел. Это страшно: я понимаю, что моего ребенка может разорвать ракетой на куски. Нам угрожают химическим оружием и ядерной бомбой — я понимаю, что мой ребенок может умереть в страшных муках. Сейчас сын не учится, он просто играет в компьютере и ест. Мы понимаем, что в любую минуту нас может не стать. Поэтому не дергаем его.

Он не маленький. Мы не можем ему врать. Мы сказали, что будем стараться дожить до победы над врагом. А потом уже решим, жить дальше или нет.

Фото на обложке: Serhii Korovainyi, UN Women