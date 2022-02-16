Город председателя Наливкина. Подкаст

В Уссурийске, небольшом городе в Приморском крае, обвиняемыми по уголовному делу стали создатели сатирического шоу о Виталии Наливкине — персонаже, который пародирует типичного российского чиновника. До этого исполнители ролей в этом шоу несколько раз оказывались под арестом. Спецкор «Холода» Мария Карпенко съездила в Уссурийск, чтобы рассказать, как политика пришла в жизнь людей, которые с ней никогда не сталкивались или отгораживались от нее, — и подмяла их под себя.

В этом подкасте можно услышать голоса «актеров» из шоу, с которыми Маша встретилась в Уссурийске, интервью бывшего мэра Уссурийска Николая Рудя, который предлагает запретить анекдоты про правительство, а также цитаты из интервью, записанных нашими коллегами.