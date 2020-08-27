Они не умерли, они пропали

«Было ощущение, что мы вот-вот Катю найдем, что она куда-то отошла, — может, упала в реку, и кто-то ее подобрал, может, кого-то из животных испугалась и убежала. Если бы она умерла, у нас бы как у родителей что-то бы екнуло. Мы бы почувствовали, что ее больше нет». В этом эпизоде мы рассказываем истории троих пропавших детей из разных регионов России и совершенно разных семей: Кати Четиной, Кенана Мустафаева и Василия Мусофранова. В подкасте звучат голоса их родственников, а также бывшего следователя СК, который сейчас занимается поиском пропавших детей уже как волонтер. Текстовую версию можно прочитать здесь. В подкасте использованы аудиофрагменты программ телеканала НТВ «Чистосердечное признание» и «Говорим и показываем», а также запись шума поездов у скалы Ермак, сделанная трэвел-блогером Павлом Воробьевым.