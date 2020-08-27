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Подкаст

Холод

Главные истории в аудиоверсии

8 эпизодов

«Холод» — независимое издание, запущенное в августе 2019 года. Мы ищем захватывающие истории по всей России, а потом рассказываем вам — на сайте holod.media. Теперь самые важные из этих историй будут регулярно выходить и в аудиоверсии.

26.02.2022
Первые дни войны глазами украинцев. Спецвыпуск
Это специальный выпуск подкаста «Холод», в котором мы собрали голоса жителей Украины — из Киева, Харькова, Львова, Одессы. Они рассказывают о том, как прошли их первые часы и дни после нападения российской армии. Что украинцы чувствуют сейчас, как относятся к гражданам России — в том числе к антивоенным выступлениям в российских городах, одобряют ли они действия президента Украины Владимира Зеленского и есть ли шанс у Владимира Путина сменить действующую в Киеве власть.
50 мин.
16.02.2022
Город председателя Наливкина. Подкаст
В Уссурийске, небольшом городе в Приморском крае, обвиняемыми по уголовному делу стали создатели сатирического шоу о Виталии Наливкине — персонаже, который пародирует типичного российского чиновника. До этого исполнители ролей в этом шоу несколько раз оказывались под арестом. Спецкор «Холода» Мария Карпенко съездила в Уссурийск, чтобы рассказать, как политика пришла в жизнь людей, которые с ней никогда не сталкивались или отгораживались от нее, — и подмяла их под себя. В этом подкасте можно услышать голоса «актеров» из шоу, с которыми Маша встретилась в Уссурийске, интервью бывшего мэра Уссурийска Николая Рудя, который предлагает запретить анекдоты про правительство, а также цитаты из интервью, записанных нашими коллегами.
30 мин.
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11.11.2021
Никто мне не снится. Подкаст
5 августа 2021 года житель хакасского села Джирим Федор Панов зарезал семью из пяти человек, среди которых были  двое инвалидов и восьмилетняя девочка. Незадолго до того Панов вернулся в родное село из колонии, где отсидел 17 лет за двойное убийство, но надзора за ним фактически не было. Спецкор «Холода» Мария Карпенко съездила в Хакасию, чтобы выяснить, почему так получилось и как ко всему произошедшему отнеслись в селе.  В этом подкасте можно услышать голоса жителей Джирима, в том числе знакомых и родственников убийцы, а также тех, кто участвовал в его задержании.
42 мин.
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29.07.2021
Они не умерли, они пропали
«Было ощущение, что мы вот-вот Катю найдем, что она куда-то отошла, — может, упала в реку, и кто-то ее подобрал, может, кого-то из животных испугалась и убежала. Если бы она умерла, у нас бы как у родителей что-то бы екнуло. Мы бы почувствовали, что ее больше нет». В этом эпизоде мы рассказываем истории троих пропавших детей из разных регионов России и совершенно разных семей: Кати Четиной, Кенана Мустафаева и Василия Мусофранова. В подкасте звучат голоса их родственников, а также бывшего следователя СК, который сейчас занимается поиском пропавших детей уже как волонтер. Текстовую версию можно прочитать здесь. В подкасте использованы аудиофрагменты программ телеканала НТВ «Чистосердечное признание» и «Говорим и показываем», а также запись шума поездов у скалы Ермак, сделанная трэвел-блогером Павлом Воробьевым.
41 мин.
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01.07.2021
Учитель-панк из Алтуфьево
Растоптанный потрет Путина, гроб для Зюганова, драки за «Торпедо» и открытый урок для сотрудников ФСБ в московской школе. Этот эпизод посвящен журналисту Сергею Смирнову, в прошлом футбольному фанату, школьному учителю и участнику запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП), а сейчас главному редактору издания «Медиазона», преданному поклоннику группы «Кровосток» и, пожалуй, одному из самых ярких лиц российской независимой журналистики последних лет.  Текстовую версию можно прочитать здесь.
52 мин.
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