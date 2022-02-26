Первые дни войны глазами украинцев. Спецвыпуск

Это специальный выпуск подкаста «Холод», в котором мы собрали голоса жителей Украины — из Киева, Харькова, Львова, Одессы. Они рассказывают о том, как прошли их первые часы и дни после нападения российской армии.

Что украинцы чувствуют сейчас, как относятся к гражданам России — в том числе к антивоенным выступлениям в российских городах, одобряют ли они действия президента Украины Владимира Зеленского и есть ли шанс у Владимира Путина сменить действующую в Киеве власть.