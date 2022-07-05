Звери улетели на радугу. Подкаст

26 июня Россия впервые за долгое время обстреляла Киев. Одна из ракет попала в многоэтажку — в ту же самую, куда уже попадал снаряд 28 апреля. Удар пришелся в двухэтажную квартиру, где жила с мужем, дочерью, двумя котами и собакой Екатерина Волкова — гражданка России, переехавшая в Киев работать в 2013 году. Олеся Остапчук поговорила с Волковой и ее близкими, чтобы рассказать историю этой семьи. Новый эпизод подкаста «Холод» — аудиоверсия этого текста.