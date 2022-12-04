Вадим Костров

Родился в 1998 году в Нижнем Тагиле. В 2017-м поступил во ВГИК, но в 2018-м прекратил учебу. Первый полнометражный фильм – «Чердак-Андеграунд», посвящен истории русского андеграунда 1980–1990-х.

В 2021 году фильм Вадима Кострова «Лето» удостоен особого упоминания жюри на фестивале Sheffield Doc/Fest, «Орфей» представлен в конкурсе фестиваля FID Marseille. Премьера документальной трилогии «Народная» (фильмы «Народная», «После Народной» и «Комета») в октябре 2021 года состоялась на фестивале Doclisboa, в 2022 году на мексиканском кинофестивале FICUNAM прошла ретроспектива фильмов Кострова.