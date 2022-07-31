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Кристина Прошкина
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«Я отправляла семье всю зарплату — две с половиной тысячи рублей»
Три девушки, в юности попавшие в воспитательную колонию, — о том, как на них повлияла семья
31.07.2022
Маленькие могилы и маленькие кресты
Мать Кристины Прошкиной потеряла ребенка. Ради нее дочь создала проект о перинатальных потерях
25.10.2021
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