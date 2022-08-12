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Дарья Серенко
Фемактивистка и координаторка Феминистского Антивоенного Сопротивления
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Семь выводов из антивоенного протеста спустя полгода
Фемктивистка Дарья Серенко — о том, как выступают против войны в России и почему работает даже самая маленькая акция
12.08.2022
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