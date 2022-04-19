Перейти к содержанию
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Instagram
Telegram
Поиск
Мерч
Поддержать
Актуально
Истории
Мнения
Интервью
Подкасты
Объясняем
Авторы
Александра Захваткина
журналист
Публикации
Интервью
«В окно комнаты соседки заглянуло дуло танка»
Графический роман «Война vs Детство» показывает войну глазами детей. Вот как это выглядит
19.04.2022
Не пропустите новый материал на Холоде.
Подпишитесь на рассылку
Поддержать
Актуально
Истории
Мнения
Интервью
Подкасты
Объясняем
О проекте
Темы и сюжеты
Контакты
Мерч
Подпишитесь на рассылку
Рассылка Холода
Пришлем письмо, когда у нас появится новый материал
Подписка на рассылку
Email
Подписаться на рассылку
Отправляя форму, я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»