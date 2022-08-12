Производитель кофе Tchibo продала свой российский бизнес

Четвертый производитель кофе в мире, компания Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса ООО «Чибо СНГ». По словам источников газеты «Коммерсантъ», у купившей бизнес компании «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года.

Возможно, бренды переименуют в Gold. Почта «Чибо СНГ» уже работает на домене gold-coffee.

Tchibo — крупнейший поставщик обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Головной офис компании также занимается непродовольственными товарами и туристическими услугами.

Источник: «Коммерсантъ»