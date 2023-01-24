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Юлия Варшавская
Главный редактор Forbes Life и Forbes Woman
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Главная ошибка дискуссий о гендерном равенстве
Главный редактор Forbes Woman Юлия Варшавская — о том, как ссылки на собственный опыт лишают смысла любой разговор о социальных проблемах
24.01.2023
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