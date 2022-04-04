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Елена Костюченко
журналист
Журналистка, специальный корреспондент «Новой газеты»
Публикации
Истории
«Боже мой, у меня когда-то была жизнь, я ее жила и любила»
Репортаж из Одессы, ожидающей штурма
04.04.2022
Истории
Николаев
Репортаж спецкора «Новой газеты» Елены Костюченко
04.04.2022
Истории
Херсон
Что увидела спецкор «Новой» Елена Костюченко своими глазами
04.04.2022
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Истории
«Мы сейчас — как Польша в 39 году»
Елена Костюченко идет пешком от польской границы до Львова с мужчинами, которые вывезли семьи — и возвращаются на войну
04.04.2022
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