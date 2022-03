Дмитрий Ермаков

Фотограф

Документальный фотограф, журналист. Исследует темы коллективного сознания и культурных кодов. Специализируется на российских регионах и постсоветском пространстве. Живет в Москве. Работает пишущим журналистом с 2004 г., с 2012 г. также в мультимедийной журналистике. С 2018 г. создает визуальные проекты на основе документальной фотографии. В 2018 г. окончил школу документальной и арт-фотографии «Фотографика» в Санкт-Петербурге. Как фотожурналист, снимал репортажи для Anadolu Ajansi, Russia Beyond, правительства Москвы, Greenpeace и др. Как проектный фотограф, публиковался в The Calvert Journal, «Русском репортере», Belsat, Regnum, Roads & Kingdoms и др. Участие в конкурсах: 2020/21 – Les Boutographies / Франция (приз журнала Reponses Photo), КосМостФест / Россия (шортлист), 2019 – Photometria / Греция (шортлист), 2017 – Eastreet 4 / Польша (в числе победителей). Персональная выставка: 2021 – «Все дома» (г. Чекалин, Россия) Участие в групповых выставках: 2019 – OFF Bratislava (Братислава), Environmenta (Рим), Motion (Будапешт), 2017 – Eastreet 4 (Люблин и затем передвижная в разных странах мира) и др.