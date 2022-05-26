В конце апреля российские государственные  СМИ стали активно распространять видео,  на котором пожилая украинская женщина встречает у своего дома солдат ВСУ, держа  в руках советское красное знамя

«Бабушка с флагом» превратилась в полноценный пропагандистский символ В России и на оккупированных украинских территориях   ей ставят памятники,   а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал украсить   ее изображением ракету

На еще одном вирусном видео мальчик  Алеша Павличенко  из белгородского села Веселая Лопань отдает честь проезжающим мимо российским танкам

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Военные подарили  ему шлем танкиста,  а в ДНР выпустили открытку с его изображением

Перед Днем Победы  в соцсетях распространялась фотография с красноармейцем.  Он обращается к российскому солдату: «Спасибо, внук, за то,  что мочишь этих сук!»

Белая повязка в поддержку российских военных Организаторы флешмоба использовали повязку  как отличительный знак российской армии,  но запущен он был вскоре после публикации фотографий из Бучи:  у убитых там людей руки были завязаны белыми лентами

Фраза, произнесенная украинским пограничником  с острова Змеиный Романом Грибовым  в ответ на предложение россиян сдаться

«Русский военный корабль, иди на хуй»

Фраза сразу стала девизом на акциях протеста по всему миру

В апреле «Укрпочта» объявила конкурс на лучший проект почтовой марки. Победила картинка с кораблем

В марте пограничник Грибов подал заявку  на регистрацию товарного знака в ЕС.

Киевская Мадонна

Фотография киевлянки Татьяны Близняк,  которая кормила двухмесячную дочь Маричку в метро.

25 февраля Татьяна с мужем Михаилом, дочерью и мопсом Фиби спустились в метро, когда  в Киеве началась воздушная тревога

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Иллюстратор Марина Соломенникова из Днепра увидела фотографию Татьяны, листая ленту новостей. Она изобразила Татьяну с золотым нимбом над головой. Изображение женщины с нимбом назвали Киевской Мадонной. В неапольском храме даже повесили такую икону

Украинский пес-сапер Патрон, который помогает черниговским пиротехникам искать мины

Его называют талисманом отряда саперов Черниговской области, олицетворением украинского патриотизма, национальным героем и самой известной собакой Украины.

У Патрона есть страницы в Instagram и Twitter

Полочка с тарелками и кувшин-петушок из разрушенного здания в Бородянке Когда Борис Джонсон, прилетевший  в Украину, прогуливался  с Владимиром Зеленским  по Киеву, к ним подошла женщина и вручила каждому по копии керамического кувшина.

Петушок теперь стоит в кабинете президента Зеленского

Кошка, которую спасатели освободили  с седьмого этажа разрушенного дома  в Бородянке

Ее назвали Шафа — в честь уцелевшего кухонного шкафчика

Флисовая кофта Владимира Зеленского — он постоянно носил ее и надел даже на официальную встречу с Борисом Джонсоном

После встречи кофта была продана в Лондоне на аукционе по сбору средств  для Украины за 90 тысяч фунтов стерлингов

О том, зачем российское государство сделало символом своей войны украинку с советским флагом, читайте в колонке медиаисследователя Андрея Завадского

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