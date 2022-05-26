«Бабушка с флагом» превратилась в полноценный пропагандистский символ В России и на оккупированных украинских территориях ей ставят памятники, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал украсить ее изображением ракету
Белая повязка в поддержку российских военных Организаторы флешмоба использовали повязку как отличительный знак российской армии, но запущен он был вскоре после публикации фотографий из Бучи: у убитых там людей руки были завязаны белыми лентами
В апреле «Укрпочта» объявила конкурс на лучший проект почтовой марки. Победила картинка с кораблем
В марте пограничник Грибов подал заявку на регистрацию товарного знака в ЕС.
25 февраля Татьяна с мужем Михаилом, дочерью и мопсом Фиби спустились в метро, когда в Киеве началась воздушная тревога
Иллюстратор Марина Соломенникова из Днепра увидела фотографию Татьяны, листая ленту новостей. Она изобразила Татьяну с золотым нимбом над головой. Изображение женщины с нимбом назвали Киевской Мадонной. В неапольском храме даже повесили такую икону
Его называют талисманом отряда саперов Черниговской области, олицетворением украинского патриотизма, национальным героем и самой известной собакой Украины.
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Полочка с тарелками и кувшин-петушок из разрушенного здания в Бородянке Когда Борис Джонсон, прилетевший в Украину, прогуливался с Владимиром Зеленским по Киеву, к ним подошла женщина и вручила каждому по копии керамического кувшина.
Петушок теперь стоит в кабинете президента Зеленского
Ее назвали Шафа — в честь уцелевшего кухонного шкафчика
Флисовая кофта Владимира Зеленского — он постоянно носил ее и надел даже на официальную встречу с Борисом Джонсоном
После встречи кофта была продана в Лондоне на аукционе по сбору средств для Украины за 90 тысяч фунтов стерлингов