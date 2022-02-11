Много лет он работал в охранных предприятиях. В ЧОП, который обслуживает «Ельцин Центр», ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации

Много лет он работал в охранных предприятиях. В ЧОП, который обслуживает «Ельцин Центр», ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации