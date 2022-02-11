Помните историю про человека, который пририсовал глаза картине ученицы Малевича?
Им оказался ветеран войн в Чечне и Афганистане Александр Васильев
Фото: The Art Newspaper Russia
В декабре прошлого года в галерее «Ельцин Центра» у двух фигур на картине Анны Лепорской появились нарисованные шариковой ручкой глаза
Эксперты оценивают стоимость картины в 75 миллионов рублей. Сначала полиция решила не возбуждать уголовное дело, сочтя ущерб незначительным
Реставрационный совет Третьяковки оценил ущерб в 250 тысяч рублей, и после обращения Минкульта в Генпрокуратуру все же было возбуждено дело по статье о вандализме
Фото: The Art Newspaper Russia
Оказалось, что глаза на картине нарисовал 63-летний охранник «Ельцин Центра» Александр Васильев в свой первый рабочий день
Как выяснило издание E1, в 1995 году, когда Александру было 37 лет, он воевал на первой Чеченской войне в звании старшего лейтенанта и был тяжело ранен: «Пробило голову, легкие, пулями изрешетило все тело». Когда его привезли в госпиталь в Москву, врачи говорили: «Не жилец»
Александр выжил. После выписки он получил третью группу инвалидности, и его отправили в запас
Одна из самых ценных его наград — медаль «За отвагу». Васильев получил ее на первой Чеченской войне* * по данным Е1
Полученная контузия сказалась на психическом и эмоциональном здоровье Александра Васильева, поэтому ему пришлось искать работу на гражданке
Много лет он работал в охранных предприятиях. В ЧОП, который обслуживает «Ельцин Центр», ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации
Как Александр Васильев объяснил свой поступок:
«Честно скажу, мне не очень понравились эти работы. Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты!
В компании были девчонки, они и попросили меня: “Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете”. Я их спросил: “Это ваши работы?”. Они: “Да”. Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!»
«Я смотрю, люди проходят мимо, улыбаются. Потом от долгого стояния на ногах, как я и боялся, у меня заболела голова. Я предупредил начальника смены, что уезжаю домой», – рассказывает Васильев
Через несколько дней к нему домой пришла полиция. Он не сразу понял, в чем его обвиняют, а потом предложил: «Принесите, я все сотру, чтобы не видно было»
«Я бы никогда не полез в чужие картины без спроса. Зачем чужое портить? Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят!.. Что я наделал!», — говорит Васильев о случившемся.
Компания подростков, якобы подбивших охранника на «вандализм», на камеры наблюдения не попала
Что говорит его жена Юлия:
«Саша в быту абсолютно нормальный человек. Но вот иногда в каких-то вещах он наивен как ребенок. Подумал, что детские рисунки. Это последствия контузии. Дома сидеть ему было тяжело, невыносимо. Очень хотел на работу. Думаю, это трагедия части его поколения. Много таких людей, как он, потерявших здоровье, выкинутых на обочину жизни»
Как Александр Васильев будет отвечать за случившееся, пока неизвестно
Статья о вандализме предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или арест до трех месяцев
Фото: The Art Newspaper Russia
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