Новый допинг-скандал с участием России
У 15-летней фигуристки Камилы Валиевой обнаружили положительную пробу
Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ
Что случилось?
– На Олимпиаде в Пекине перенесли награждение фигуристов – По данным Inside The Games, это было связано с тем, что у Камилы Валиевой возникли проблемы с допинг-пробой
Что нашли у Камилы Валиевой?
– «Спорт-Экспресс» сообщил, что в пробе нашли препарат для лечения кардиологических заболеваний – По данным РБК, это был препарат триметазидин – он нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии
– Собеседник «Чемпионат.com» заявил, что обнаруженное вещество не является наркотиком – Источник «Чемпионат.com» сказал, что допинг-тест у Валиевой был взят в декабре – до начала соревновательного периода
Кто такая Камила Валиева?
– 15-летнюю Камилу Валиеву называют главной звездой российской сборной на Олимпиаде
– Во время произвольной программы она исполнила четверной прыжок – первый в истории Олимпиады среди женщин
– Набранные баллы за произвольную программу позволили российской команде взять золото
Чем грозит положительная допинг-проба?
Как сообщило издание «Спорт-Экспресс», Валиеву не допустят до личного турнира на Олимпиаде, а российских фигуристов «практически гарантированно» лишат золотых медалей командного турнира
Правда позже издание заявило, что эта информация «не находит подтверждения»:
«Спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин. В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира»
Что об этом говорят?
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова: «Я отказываюсь в это верить. Это все какой-то фейк. Ей всего 15 лет, какой еще допинг? Камила — прекрасная и великая спортсменка, которая уже не раз всем показывала свои высокие результаты на чемпионатах Европы и России. Уверена, что скоро все встанет на свои места и к медали Валиевой не будет никаких вопросов», — сказала Тарасова.
Минспорта России: "Министерство спорта считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, до появления официальной информации”
Глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что «не будет комментировать слухи»
«У нас возникла ситуация, для которой нужна консультация. Что касается слухов о допинге – это спекуляции», – сказал он.
Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ
Официального решения по Камиле Валиевой пока нет
Однако спортсменка вышла на тренировку перед личными соревнованиями, «произвела положительное впечатление» и готова выступать в индивидуальном зачете, сообщил корреспондент «России 24»
ОБНОВЛЕНИЕ
Выездная панель Спортивного арбитражного суда допустила Валиеву до личного турнира
Однако Исполком Международного олимпийского комитета заявил, что церемония награждения в женском турнире фигуристок не состоится, если россиянка Камила Валиева завоюет медаль
15 февраля Валиева представит свою одиночную программу