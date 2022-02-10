Новый  допинг-скандал  с участием России

– Собеседник «Чемпионат.com» заявил, что обнаруженное вещество не является наркотиком – Источник «Чемпионат.com» сказал, что допинг-тест у Валиевой был взят в декабре – до начала соревновательного периода

– Собеседник «Чемпионат.com» заявил, что обнаруженное вещество не является наркотиком – Источник «Чемпионат.com» сказал, что допинг-тест у Валиевой был взят в декабре – до начала соревновательного периода