Музыкант Иван Дорн:

«Я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит.  Я призываю вас остановить эту катастрофу.  Я призываю вас не участвовать  в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу»

Музыкант  Иван Дорн:

Певица  Светлана Лобода:

«Мое сердце разрывается.  С 5 утра на связи  с родными  и близкими мне людьми. Ну как же это возможно!! Господи, остановите всё это. Я просто плачу»

Певица  Настя Каменских:

«Украина всегда была мирной страной,  с принципами  и ценностями, основанными  на добре. Мы никогда не поддерживали войну! Мы всегда были и будем  за мир!  Не бывает войны ради мира! Весь цивилизованный мир и думающие россияне это понимают. Вы можете помочь остановить эту войну!  Не молчите!»

Группа  «Океан Ельзи»:

«Сохраняем спокойствие, холодный разум. Действия каждого — четкие  и взвешенные.  Это очень важно сегодня. Наша армия на защите нашей страны. Украинцы, мы сплоченные, мы сильные, правда  за нами.  Мы победим!» (перевод  с украинского)

Певица Джамала:

«Мы не хотим войны! Мы за мир! Мы у себя дома.  Не молчите!»

Следующая история

Arrow

Поддержать «Холод»

Heart