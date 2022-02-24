Музыкант Иван Дорн:
«Я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу»
Музыкант Иван Дорн:
Певица Светлана Лобода:
«Мое сердце разрывается. С 5 утра на связи с родными и близкими мне людьми. Ну как же это возможно!! Господи, остановите всё это. Я просто плачу»
Певица Настя Каменских:
«Украина всегда была мирной страной, с принципами и ценностями, основанными на добре. Мы никогда не поддерживали войну! Мы всегда были и будем за мир! Не бывает войны ради мира! Весь цивилизованный мир и думающие россияне это понимают. Вы можете помочь остановить эту войну! Не молчите!»
Группа «Океан Ельзи»:
«Сохраняем спокойствие, холодный разум. Действия каждого — четкие и взвешенные. Это очень важно сегодня. Наша армия на защите нашей страны. Украинцы, мы сплоченные, мы сильные, правда за нами. Мы победим!» (перевод с украинского)
Певица Джамала:
«Мы не хотим войны! Мы за мир! Мы у себя дома. Не молчите!»