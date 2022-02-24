«Украина всегда была мирной страной, с принципами и ценностями, основанными на добре. Мы никогда не поддерживали войну! Мы всегда были и будем за мир! Не бывает войны ради мира! Весь цивилизованный мир и думающие россияне это понимают. Вы можете помочь остановить эту войну! Не молчите!»