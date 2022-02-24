«Я просто не могу поверить, что уже нельзя договориться цивилизованным путем, что дипломаты перепробовали все способы и что нет компромиссов, что у людей наверху больше нет желания жить в мире? Неужели история ничему не учит? (...) НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ! ЛИЧНО Я ХОЧУ ТОЛЬКО МИРА И ДРУЖБЫ»

«Я просто не могу поверить, что уже нельзя договориться цивилизованным путем, что дипломаты перепробовали все способы и что нет компромиссов, что у людей наверху больше нет желания жить в мире? Неужели история ничему не учит? (...) НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ! ЛИЧНО Я ХОЧУ ТОЛЬКО МИРА И ДРУЖБЫ»