Музыкант Валерий Меладзе:

«Сегодня произошло то, что  не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам, но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди  не должны погибать. Это нужно прекратить»

Телеведущий Максим Галкин:

«С раннего утра на связи  с родными и друзьями  с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно!  Не может быть оправданий войне! Нет войне!»

Телеведущая Настя Ивлеева:

«НЕТ ВОЙНЕ!!!»

«НЕТ ВОЙНЕ!!!»

«НЕТ ВОЙНЕ!!!»

Музыкант Сергей Лазарев:

«Это полный ******  и шок!! Простите,  у меня нет других слов!!»

«***** что же вы творите? Я сам реву как мальчик сейчас. Потому что ******* [достало],  что сильные мира сего продолжают мериться силой  и вооружениями»

Актриса Екатерина Варнава:

«Я просто не могу поверить, что уже нельзя договориться цивилизованным путем, что дипломаты перепробовали все способы и что нет компромиссов, что у людей наверху больше нет желания жить в мире? Неужели история ничему не учит? (...) НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ! ЛИЧНО Я ХОЧУ ТОЛЬКО МИРА И ДРУЖБЫ»

Актриса Варвара Шмыкова:

«Нет войне!!!!!!»

Певица Манижа:

«Это то утро, когда ты жалеешь о том,  что проснулся.  Не понимаешь куда идти, кому помочь. Сижу на углу кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов»

Продюсер Александр Роднянский:

«Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми,  что есть, и теми,  что будут…»

Актриса Ксения Раппопорт:

«Сейчас проснётся моя младшая дочь... и перед тем, как отвести ее в школу, мне нужно будет сказать ей,  что наша страна развязала войну (...) Мне очень стыдно и очень страшно. Я против войны. Я не хочу войны. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас. Я не хочу будить свою дочь»

Телеведущий Иван Ургант:

Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ

Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ

Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ

Писатель Борис Акунин:

«Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну —  и ошибся. Я всегда верил,  что в конце концов победит разум — и ошибся. Победило безумие (...)  24 февраля 2022 года для всех нас началась новая эпоха. Страшная. Сколько она продлится и в какие жертвы обойдется?»

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