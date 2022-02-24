Музыкант Валерий Меладзе:
«Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам, но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить»
Телеведущий Максим Галкин:
«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!»
Телеведущая Настя Ивлеева:
«НЕТ ВОЙНЕ!!!»
«НЕТ ВОЙНЕ!!!»
«НЕТ ВОЙНЕ!!!»
Музыкант Сергей Лазарев:
«Это полный ****** и шок!! Простите, у меня нет других слов!!»
«***** что же вы творите? Я сам реву как мальчик сейчас. Потому что ******* [достало], что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями»
Актриса Екатерина Варнава:
«Я просто не могу поверить, что уже нельзя договориться цивилизованным путем, что дипломаты перепробовали все способы и что нет компромиссов, что у людей наверху больше нет желания жить в мире? Неужели история ничему не учит? (...) НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ! ЛИЧНО Я ХОЧУ ТОЛЬКО МИРА И ДРУЖБЫ»
Актриса Варвара Шмыкова:
«Нет войне!!!!!!»
Певица Манижа:
«Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь куда идти, кому помочь. Сижу на углу кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов»
Продюсер Александр Роднянский:
«Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми, что есть, и теми, что будут…»
Актриса Ксения Раппопорт:
«Сейчас проснётся моя младшая дочь... и перед тем, как отвести ее в школу, мне нужно будет сказать ей, что наша страна развязала войну (...) Мне очень стыдно и очень страшно. Я против войны. Я не хочу войны. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас. Я не хочу будить свою дочь»
Телеведущий Иван Ургант:
Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ
Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ
Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ
Писатель Борис Акунин:
«Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну — и ошибся. Я всегда верил, что в конце концов победит разум — и ошибся. Победило безумие (...) 24 февраля 2022 года для всех нас началась новая эпоха. Страшная. Сколько она продлится и в какие жертвы обойдется?»