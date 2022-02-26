«Был порядок, по которому в 21 столетии жил мир. На основе него мы принимали решения, они давали человечеству спокойствие и уверенность. Уверенность хотя бы в том, что в твой дом утром не начнут лететь ракеты просто потому, что так решил твой когда-то друг и сосед. У сотен миллионов людей по всему миру эту уверенность отняли действия руководства нашей Родины»