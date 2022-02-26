Сеть парикмахерских Birdie
«Мы не знаем стоп-слова для всего, происходящего сейчас в мире. У нас тяжело на душе, но нашим друзьям в Украине в разы тяжелее, поэтому мы не будем говорить о своих чувствах. Птичка за мир, потому что в войнах нет победителей»
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«Война — это зло, ужас, боль и отвращение. Мы считаем абсолютно недопустимым любое военное вмешательство и поддерживаем жителей Украины (...) Мы против войны и требуем остановить ее»
Сеть коворкингов и коливингов «Смена»
«Был порядок, по которому в 21 столетии жил мир. На основе него мы принимали решения, они давали человечеству спокойствие и уверенность. Уверенность хотя бы в том, что в твой дом утром не начнут лететь ракеты просто потому, что так решил твой когда-то друг и сосед. У сотен миллионов людей по всему миру эту уверенность отняли действия руководства нашей Родины»
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«У нас нет ни одной картинки, подходящей под текущую ситуацию. Война недопустима, то, что происходит, — ужасно»
«Очень сложно работать и делать вид, что ничего не происходит. Да и не надо делать такой вид. Для малого бизнеса грядут сложные времена, но сейчас есть целая страна, жителям которой точно хуже и страшнее. Мы всей командой верим в лучшее, надеемся, что этот ужас закончится как можно скорее»
Музей современного искусства «Гараж»
«”Гараж” всегда был международной институцией, открытой для разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы видим себя частью большого мира, который не расколот войной»
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«Сегодня слушаем украинскую музыку на самой красивой украинской мове. Собрали свою любимую в плейлист. Держим вас за руку. Держим за руку своих родных, близких, партнеров и друзей в Украине и всех, кто растерян так же, как и мы»
Кофейня «Кооператив Черный»
«Нет войне! Так будет начинаться каждый пост, пока Россия ведёт войну»
Издательство Corpus
«Мы против этой войны, которая несет смерть и разруху гражданам Украины. Украина никогда не была нашим врагом. В Украине живут наши друзья и родственники, в Украине живут очень близкие нам люди, даже если мы никогда их не видели и никогда с ними не разговаривали
Мы против этой войны, которая неминуемо принесет смерть и разруху и гражданам России. И тем, кто против этой войны, и тем, кто ее поддерживает»