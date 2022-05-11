Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково»

14 марта Дворкович заявил в интервью изданию Mother Jones: «Войны — худшее,  с чем можно столкнуться  в жизни. Любая война.  В любой стране. В том числе и эта война»

В конце марта Владимир Путин подписал указ  об освобождении Анатолия Чубайса  с должности спецпредставителя президента. Чубайс уехал из России

В середине апреля глава «Роснано» Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить деятельность компании в период, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов покинул свой пост  в марте, сообщил министр транспорта Виталий Савельев

Arrow

«Так бывает, что люди  не могут в стрессовых условиях работать», — пояснил уход с должности Полубояринова министр

Занимавший пост гендиректора авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков также решил, что не сможет работать в нынешних условиях, поэтому подал в отставку, объяснил Виталий Савельев

Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» Андрей Панов уволился  из компании в марте и уехал из России

Он призвал оставшихся россиян противостоять войне: «Вы можете саботировать военные действия, откладывая или игнорируя каждый контракт, который поддерживает войну. <...> Можно игнорировать  Z-парады, а можно громко кричать  об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой неделей конфликта»

Arrow

12 апреля ФСБ провела обыски в офисе «Аэрофлота» в Москве.

Службу больше всего интересовали документы, связанные  с консалтинговой компанией  «Bain & Company», партнером  в которой был Андрей Панов, сообщала Baza

Личный оператор Владимира Путина Илья Филатов уволился после съемки обращения президента о начале войны  с Украиной, писало издание «Проект»

«Достиг потолка в профессии, — сказал Филатов “Проекту”. — Плюс — устал  от многомесячного сидения на карантине»

Исполнительный директор  IT-департамента «Газпромбанка» Руслан Достовалов уволился  из госкорпорации спустя месяц после начала войны

«Скажу о причине увольнения: совесть  не позволяет мне продолжать работать  на “Газпромбанк”  из-за войны, которую Россия начала против Украины», — объяснил он свое решение

Из-за войны свои должности покинули некоторые деятели искусства

Директор Театрально-культурного центра имени Мейерхольда Елена Ковальская заявила об уходе  со своей должности  24 февраля в знак протеста.

В тот же день художественный руководитель театра, режиссер Дмитрий Волкострелов написал текст для социальных сетей центра, где осудил «спецоперацию». После этого его уволили без объяснения причин

Дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова Василий Петренко заявил, что решил приостановить свою работу в России  из-за войны

Arrow

Режиссер Римас Туминас ушел  с должности художественного руководителя Театра имени Вахтангова

Уволился худрук Московского государственного академического симфонического оркестра  Павел Коган

Худрук Театра Романа Виктюка Денис Азаров подал в отставку в апреле

Следующая история

Arrow

Поддержать «Холод»

Heart