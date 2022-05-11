Он призвал оставшихся россиян противостоять войне: «Вы можете саботировать военные действия, откладывая или игнорируя каждый контракт, который поддерживает войну. <...> Можно игнорировать Z-парады, а можно громко кричать об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой неделей конфликта»
Службу больше всего интересовали документы, связанные с консалтинговой компанией «Bain & Company», партнером в которой был Андрей Панов, сообщала Baza
«Достиг потолка в профессии, — сказал Филатов “Проекту”. — Плюс — устал от многомесячного сидения на карантине»
«Скажу о причине увольнения: совесть не позволяет мне продолжать работать на “Газпромбанк” из-за войны, которую Россия начала против Украины», — объяснил он свое решение
Директор Театрально-культурного центра имени Мейерхольда Елена Ковальская заявила об уходе со своей должности 24 февраля в знак протеста.
В тот же день художественный руководитель театра, режиссер Дмитрий Волкострелов написал текст для социальных сетей центра, где осудил «спецоперацию». После этого его уволили без объяснения причин