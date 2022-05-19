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Официально Всесоюзная пионерская организация имени Спартака образована 19 мая 1922 года, после смерти Ленина в 1924 году организация получила его имя
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Идею детской коммунистической организации сформулировала Надежда Крупская в ноябре 1921 года. Сооснователь пионерии — Иннокентий Жуков из общества «Русский скаут», созданного в 1914 году
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Название советской организации связано с воспитательной системой «пионеринг», которую разработал естествоиспытатель Эрнест Сетон-Томпсон. Чтобы научиться выживать в дикой природе, мальчикам нужно было играть в индейцев и справляться с трудностями, как они
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Красное знамя — символ революции. Три конца галстука символизировали три поколения: коммунистов-революционеров, комсомольцев и пионеров. В пионеры принимали детей от 9 до 14 лет: им торжественно повязывали галстук и прикалывали значок. С 1950-х годов в пионеры записывали всех школьников, кроме второгодников и хулиганов. Выйти из организации было нельзя, но из нее могли исключить в качестве наказания
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