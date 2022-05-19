В 1930-е годы советская пропаганда призывала детей доносить

на «несознательных» взрослых и использовала миф о Павлике Морозове, который, по современным данным, не только не был пионером, но и не писал донос на своего отца.

Некоторые пионеры действительно стали подражать Павлику. Например, Проня Колыбин донес на свою мать за то,

что та пошла в поле собирать опавшие колосья, чтобы его накормить