19 мая исполняется 100 лет пионерии. В этот день  в Госдуму внесли законопроект о создании движения «Большая перемена». В него смогут вступить дети от шести лет. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил будущее движение с пионерами: «Суть таких организаций одна — любить родину, хорошо трудиться»

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Официально Всесоюзная пионерская организация имени Спартака образована 19 мая 1922 года, после смерти Ленина в 1924 году организация получила его имя

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Идею детской коммунистической организации сформулировала Надежда Крупская в ноябре 1921 года. Сооснователь пионерии — Иннокентий Жуков из общества «Русский скаут», созданного в 1914 году

Именно Жуков предложил название «пионеры»  и скопировал у скаутов внешние атрибуты  их движения: разделение на отряды, перекличку «Будь готов! — Всегда готов!», сборы у костра, галстуки и значки  У скаутов была лилия  с тремя лепестками,  у пионеров — костер  с тремя языками пламени

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Идеология скаутов противоречила коммунистической,  так как они клялись  на Библии  и верили в бога.  Создав пионерию, советские власти объявили скаутов «буржуазным»  и «контрреволюционным» движением. В 1926 году арестовали 35 скаутов: часть из них отправили  в лагеря или сослали  в отдаленные районы СССР

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Название советской организации связано  с воспитательной системой «пионеринг», которую разработал естествоиспытатель Эрнест Сетон-Томпсон. Чтобы научиться выживать в дикой природе, мальчикам нужно было играть в индейцев  и справляться  с трудностями, как они

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Красное знамя — символ революции. Три конца галстука символизировали три поколения:  коммунистов-революционеров, комсомольцев и пионеров. В пионеры принимали детей от 9 до 14 лет: им торжественно повязывали галстук и прикалывали значок. С 1950-х годов  в пионеры записывали  всех школьников, кроме второгодников и хулиганов. Выйти из организации было нельзя, но из нее могли исключить в качестве наказания

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В 1930-е годы советская пропаганда призывала детей доносить  на «несознательных» взрослых и использовала миф о Павлике Морозове, который, по современным данным, не только не был пионером, но и не писал донос на своего отца. Некоторые пионеры действительно стали подражать Павлику. Например, Проня Колыбин донес на свою мать за то,  что та пошла в поле собирать опавшие колосья, чтобы его накормить

Во время Великой Отечественной войны дети и подростки прибавляли себе возраст, чтобы попасть на фронт,  и прибивались  к партизанским отрядам. Многие из них были пионерами. Четверо даже посмертно получили звания Героя Советского Союза — Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Казей и Валя Котик

В начале 1990-х всесоюзная пионерская организация перестала существовать, но на ее месте появилось множество прокоммунистических детских объединений. Например, «Союз пионерских организаций», куда входят сообщества  из разных регионов России, Беларуси  и Казахстана. КПРФ сама принимает детей в пионеры уже больше 20 лет. В этом году церемония пройдет  на Красной площади 22 мая

Фото: Nikolay Vinokurov / Alamy / Vida Press

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