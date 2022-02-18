За фотографию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного каждый получил по 10 месяцев колонии.
Это первый реальный срок за оскорбление чувств верующих
Следующее дело — против 22-летней модели Лолиты Богдановой, оголившей грудь на фоне того же храма
А поводом для дела против 30-летней петербурженки Ирины Волковой стал снимок с поднятой юбкой на фоне Исаакиевского собора
Фото: инстаграм Ирины Волковой
В январе из‑за фотографии с задранной юбкой на фоне православного храма в Калуге уголовное дело завели на Наталью Масленникову
Она рассказала, что пришла с повинной по совету сотрудника ФСБ
В то же время на Полину Моругину, которая снялась полностью обнаженной на фоне московского храма, составили только административный протокол об «осквернении предметов религиозного почитания».
Решение до сих пор не принято, поскольку документ был составлен с нарушениями
Последнее известное уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за фотографий возбудили в конце января 2022 года из-за фотосессии на фоне московской мечети. Модель позировала в шубе поверх нижнего белья
Обвиняемыми стали сразу шесть человек
Представитель Московского патриархата Владимир Легойда назвал обнаженные фотографии на фоне храмов угрозой для государства:
«Угроза в таких случаях <...> в попытке отменить, обнулить ценность святыни для личности, государства и общества. Уравнять икону с газетной вырезкой, а храм с декорациями к пошлому водевилю»