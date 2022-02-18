Первое уголовное дело за фотографии на фоне храмов завели в октябре 2021 года. Тогда в оскорблении чувств верующих обвинили блогера Руслана Бобиева и Анастасию Чистову

Первое уголовное дело за фотографии на фоне храмов завели в октябре 2021 года. Тогда в оскорблении чувств верующих обвинили блогера Руслана Бобиева и Анастасию Чистову