В колонии начался суд над Алексеем Навальным
Политика не повезли в Москву. Судья Маргарита Котова сама приехала в колонию во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше»
Летом 2020 года Навальный был отравлен «Новичком» и вывезен на лечение в Берлин. В январе 2021 года, когда он вернулся в Россию, Навального арестовали, а позже суд заменил ему условный срок на реальный
В чем обвиняют Навального?
По версии следствия, часть пожертвований для ФБК* он и его соратники тратили на себя, а пожертвования на президентскую кампанию собирали под ложным предлогом, поскольку из-за судимости Навальный не мог баллотироваться
*ФБК признан «иностранным агентом» и экстремистской организацией
Также Навального обвиняют в оскорблении судьи, прокурора и свидетеля на предыдущем процессе — по делу об оскорблении ветерана
По нынешнему делу ему грозит до 15 лет колонии
Как проходило заседание?
Всем, включая судью, запретили проносить в колонию какую-либо электронику
Журналистам дали выбор: либо сидеть в зале с блокнотом и без связи с внешним миром, либо пытаться расслышать что-то на трансляции в другом здании
Во время заседания была опубликована выдержка из официальной справки ФСИН — о заседаниях в исправительных учреждениях
Там сказано, что за три последних года в тюрьмах, колониях и СИЗО прошли суды по делам более девяти тысяч человек (9 057)
Но, как и было сказано в нашем материале, подавляющее большинство из них касались вопросов УДО, изменения условий содержания или освобождения по болезни
Из этих тысяч только для 63 человек проводили заседания о преступлениях по существу — это то, что сейчас происходит с Навальным
Это 0,7% от всех выездных судов и всего 0,003% от всех подсудимых за два с половиной года (данные по второй половине 2021 года пока недоступны)
Но, как и было сказано в нашем материале, подавляющее большинство из них касались вопросов УДО, изменения условий содержания или освобождения по болезни
Из этих тысяч только для 63 человек проводили заседания о преступлениях по существу — это то, что сейчас происходит с Навальным
Это 0,7% от всех выездных судов и всего 0,003% от всех подсудимых за два с половиной года (данные по второй половине 2021 года пока недоступны)
Из пяти ходатайств защиты суд не удовлетворил ни одного
Навальному отказали в:
допуске к процессу одного из адвокатов
доступе защитников к любой технике – диктофонам, ноутбукам, на которых сохранены материалы из 30 томов уголовного дела
праве быть в гражданской одежде, а не тюремной робе
переносе заседаний из колонии в здание суда
возврате дела в прокуратуру
Что Навальный сказал в суде?
«Это не первый мой процесс, я не наивный человек, — приговор будет обвинительный, по нему будет достаточно большой срок. И смысл этого один: раз я так оскорбил вашего темного лорда Путина, что я не просто выжил, но и вернулся, ну вот он сказал: раз он типа считает, что он такой крутой — пусть он типа сидит в тюрьме. "Вернулся — и будет сидеть там пожизненно"»
Фото: "Медиазона"
Фото: «Медиазона»
Журналистка BBC Елизавета Фохт была в зале, где находился Навальный. Вот что она написала:
«Вживую Навальный выглядит еще худее, чем на фотографии: у него глубокие морщины на лбу, заметно выделяются скулы...
Фото: «Медиазона»
Он рассказывает, что находится в колонии в полной изоляции – другим заключенным запрещают с ним общаться, в жизни ИК он почти не участвует. Помимо журналистов, в зал пустили Юлию Навальную. Ее муж постоянно ей улыбается»