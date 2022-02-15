В колонии начался суд  над Алексеем Навальным

Политика не повезли в Москву. Судья Маргарита Котова сама приехала в колонию во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше»

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Летом 2020 года Навальный был отравлен «Новичком» и вывезен на лечение в Берлин. В январе 2021 года, когда он вернулся в Россию, Навального арестовали, а позже суд заменил ему условный срок на реальный

В чем обвиняют Навального?

По версии следствия, часть пожертвований для ФБК* он и его соратники тратили на себя,  а пожертвования на президентскую кампанию собирали  под ложным предлогом, поскольку из-за судимости Навальный не мог баллотироваться

*ФБК признан «иностранным агентом» и экстремистской организацией

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Также Навального обвиняют в оскорблении судьи, прокурора  и свидетеля  на предыдущем процессе — по делу об оскорблении ветерана

По нынешнему делу ему грозит до 15 лет колонии

Требуя провести суд  в нормальных условиях, Навальный пересказал исследование «Холода» —  о том, что московские суды крайне редко проводят выездные заседания,  а за пределами столицы этого  не было  вообще никогда

Как проходило заседание?

Всем, включая судью, запретили проносить  в колонию какую-либо электронику

Журналистам дали выбор: либо сидеть в зале с блокнотом и без связи с внешним миром, либо пытаться расслышать что-то на трансляции в другом здании

Во время заседания была опубликована выдержка из официальной справки ФСИН —  о заседаниях  в исправительных учреждениях

Там сказано, что  за три последних года в тюрьмах, колониях и СИЗО прошли суды  по делам более девяти тысяч человек (9 057)

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Но, как и было сказано в нашем материале, подавляющее большинство из них касались вопросов УДО, изменения условий содержания или освобождения по болезни

Из этих тысяч только для 63 человек проводили заседания о преступлениях  по существу —  это то, что  сейчас  происходит  с Навальным

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Это 0,7% от всех выездных судов и всего 0,003% от всех подсудимых за два с половиной года (данные по второй половине 2021 года пока недоступны)

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Но, как и было сказано в нашем материале, подавляющее большинство из них касались вопросов УДО, изменения условий содержания или освобождения по болезни

Из этих тысяч только для 63 человек проводили заседания о преступлениях  по существу —  это то, что  сейчас  происходит  с Навальным

Это 0,7% от всех выездных судов и всего 0,003% от всех подсудимых за два с половиной года (данные по второй половине 2021 года пока недоступны)

Из пяти ходатайств защиты суд не удовлетворил ни одного

Навальному отказали в:

допуске  к процессу одного из адвокатов

доступе защитников  к любой технике – диктофонам, ноутбукам,  на которых сохранены материалы из 30 томов уголовного дела

праве быть в гражданской одежде, а не тюремной робе

переносе заседаний из колонии в здание суда

возврате дела в прокуратуру

Что Навальный сказал в суде?

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«Это не первый мой процесс, я  не наивный человек, — приговор будет обвинительный, по нему будет достаточно большой срок.  И смысл этого один: раз я так оскорбил вашего темного лорда Путина, что я не просто выжил, но и вернулся, ну вот он сказал: раз он типа считает, что он такой крутой — пусть он типа сидит в тюрьме. "Вернулся —  и будет сидеть там пожизненно"»

Фото: "Медиазона"

Фото: «Медиазона»

Журналистка BBC Елизавета Фохт была в зале, где находился Навальный. Вот что она написала:

«Вживую Навальный выглядит еще худее, чем на фотографии: у него глубокие морщины на лбу, заметно выделяются скулы...

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Фото: «Медиазона»

Он рассказывает, что находится в колонии в полной изоляции – другим заключенным запрещают с ним общаться, в жизни ИК он почти не участвует. Помимо журналистов, в зал пустили Юлию Навальную. Ее муж постоянно ей улыбается»

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