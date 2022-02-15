Журналистам дали выбор: либо сидеть в зале с блокнотом и без связи с внешним миром, либо пытаться расслышать что-то на трансляции в другом здании

Журналистам дали выбор: либо сидеть в зале с блокнотом и без связи с внешним миром, либо пытаться расслышать что-то на трансляции в другом здании